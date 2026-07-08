Renato Nhaga'ya Süper Lig'den talip

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, Galatasaray'dan genç orta saha oyuncusu Renato Nhaga ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 09:15
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Renato Nhaga'ya Süper Lig'den talip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, gözünü Galatasaray'ın genç yıldızı Renato Nhaga'ya dikti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çorum temsilcisinin 19 yaşındaki Gineli orta sahayı kiralamak için Galatasaray'a teklif yapacağı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Teklif gelmesi halinde genç oyuncu için son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

Galatasaray'a geçen sezonun ara transfer döneminde imza atan genç oyuncu, sarı-kırmızılılarda 5 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.