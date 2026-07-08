Renato Nhaga'ya Süper Lig'den talip

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, gözünü Galatasaray'ın genç yıldızı Renato Nhaga'ya dikti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çorum temsilcisinin 19 yaşındaki Gineli orta sahayı kiralamak için Galatasaray'a teklif yapacağı da gelen bilgiler arasında yer aldı.
Teklif gelmesi halinde genç oyuncu için son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.
Galatasaray'a geçen sezonun ara transfer döneminde imza atan genç oyuncu, sarı-kırmızılılarda 5 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.
Teklif gelmesi halinde genç oyuncu için son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.
Galatasaray'a geçen sezonun ara transfer döneminde imza atan genç oyuncu, sarı-kırmızılılarda 5 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.