Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı hedeflerini anlattı

Beşiktaş'ın Clermont'tan kadrosuna kattığı İlhan Fakılı, siyah-beyazlı kulübe transferi sonrası açıklamalarda bulundu. 20 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş gibi büyük bir kulübe gelmenin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.

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calendar 08 Temmuz 2026 11:18 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 11:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı hedeflerini anlattı
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Beşiktaş'ın Fransız ekibi Clermont'tan kadrosuna kattığı İlhan Fakılı, siyah-beyazlı kulüpteki ilk günleri ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 20 yaşındaki futbolcu, Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ÇOK BÜYÜK BİR KULÜBE GELDİĞİMİN FARKINDAYIM"

Beşiktaş'ta sıcak bir şekilde karşılandığını söyleyen İlhan Fakılı, transferinin kariyeri için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Genç futbolcu, "Benim için de güzel bir başlangıç oldu. Sezon açılışını sabırsızlıkla bekliyorum. Bu benim için çok büyük bir adım. Beşiktaş gibi bir kulübün bu şansı vermesi benim için çok değerli. Fransa'da doğdum, büyüdüm. Fransa'da kariyerime başladım. Çok büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım." ifadelerini kullandı.

İDOLÜ 'NEYMAR'

İdolünün Brezilyalı yıldız Neymar olduğunu belirten İlhan Fakılı, oyun tarzıyla ilgili de konuştu.

Genç kanat oyuncusu, "Benim idolüm halen Neymar. Oyun stilim olarak da topla hareket etmeyi, bire birlerde kalmayı seven birisiyim. Gol atmayı da seven birisiyim." dedi.

ITALIANO'NUN SİSTEMİNE UYUM MESAJI

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun oyun sistemiyle ilgili soruya da yanıt veren İlhan Fakılı, takıma uyum sağlayacaklarını söyledi.

Fakılı, "Hocamızın oyun sistemini biliyorum. Antrenmana çıkınca daha da iyi anladım. Hocanın bir sistemi var. Biz de buna uyum sağlayacağız." açıklamasını yaptı.

"HAYALLERİMİN GERÇEKLEŞTİĞİ BİR DURUM"

Beşiktaş'ta forma giymenin kendisi için önemli bir hedef olduğunu ifade eden İlhan Fakılı, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"En büyük amaçlarımdan biri de en üst ligde mücadele etmekti. Tabii bu seviyeye Beşiktaş gibi çok büyük bir kulüple girince benim için de hayallerimin gerçekleştiği bir duruma evrildi."

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