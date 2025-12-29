Beyaz Far Yasaklandı mı? 2026 Beyaz Far Yasağı Cezası

Xenon beyaz far yasak mı herkesin dikkatini çekiyor. Türkiye'nin gündeminde yer alan beyaz far yasağı hakkında gelişmeler sürüyor. Yolculuk esnasında beyaz fara sahip olan araçlar önde giden arabalar için zor anlar yaşatıyor. Beyaz farın yoğun ışığı nedeniyle sürücülerin görüş açısında problem yaşanıyor. 2026 yılında beyaz farın yasak olup olmadığı da merak konusu haline geldi.

Son trafik düzenlemelerine göre, beyaz far yasağı konusunda bazı yeni düzenlemeler getirilmiştir. Beyaz farların trafik güvenliğini olumsuz etkilediği, özellikle gece sürüşlerinde karşıdan gelen sürücüleri rahatsız ettiği belirtilmektedir. Bu nedenle, bazı ülkelerde beyaz far kullanımı sınırlandırılmış veya tamamen yasaklanmıştır.

Beyaz farların yasaklanmasının en önemli sebepleri şunlardır:

Görüşü olumsuz etkilemesi: Karşıdan gelen sürücülerin gözlerini kamaştırarak trafik kazalarına sebep olabilir.

Yanlış algıya neden olması: Beyaz ışık, bazı durumlarda acil durum araçları ile karıştırılabilir.

Gece sürüşlerinde tehlike oluşturması: Özellikle yağmurlu ve sisli havalarda diğer sürücülerin gözlerini rahatsız edebilir.

Beyaz Far Yasağı Hangi Araçları Kapsıyor?

Beyaz far yasağı, bütün motorlu taşıtları kapsamayabilir. Ancak, belirli düzenlemelerle aşağıdaki araç gruplarında yasaklanması gündeme gelebilir:

Binek araçlar (Otomobiller)

Ticari araçlar (Minibüs, kamyonet, otobüs)

Motosikletler (Bazı ülkelerde uygulanabilir)

Bunun yanı sıra, fabrikasyon olarak beyaz far ile üretilmiş araçlarda bir değişiklik zorunlu tutulmayabilir. Ancak, sonradan takılan beyaz LED farlar yasaklanabilir.

Eğer beyaz far yasağı resmi olarak yürürlüğe girerse, 2026 yılında uygulanacak cezalar şu şekilde olabilir:

Beyaz far kullanan sürücülere trafik cezası uygulanabilir.

Araç muayenesinden geçmeme riski bulunabilir.

Belirli bir süre içinde far değişimi yapmayanlara ek yaptırımlar getirilebilir.

Henüz resmi olarak belirlenmiş olmasa da, beyaz far yasağı cezasının 2025 yılında 1.500 TL ile 3.000 TL arasında değişebileceği konuşulmaktadır.

Beyaz far yasağı kapsamında alternatif far seçenekleri değerlendirilebilir. Yasak sonrası kullanılabilecek far türleri:

Sarı farlar (Özellikle sisli ve yağmurlu havalarda daha güvenlidir.)

Orijinal halojen farlar

Yasal uyumluluğa sahip LED farlar

Bu far türleri hem trafik kurallarına uygun hem de daha güvenli bir sürüş sağlamak için önerilmektedir.