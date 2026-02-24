Kayserispor'da Djalovic gitti, Moe geliyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da göreve geldikten sonra ligde istediği sonuçları alamayan ve eleştirilerin hedefinden olan Radomir Djalovic, sarı-kırmızılı kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.



Kayserispor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.



İç Anadolu ekibinin başında çıktığı 13 karşılaşmada 10 puan toplayan Radomir Djalovic, maç başına puan ortalamasında da 1 puanın altında kalarak 0,77 ortalamasını tutturdu.



ERLING MOE İLE ANLAŞMA



Öte yandan Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile yolların ayrılmasının ardından Norveçli Erling Moe ile prensipte anlaştı.



Yeni teknik direktör arayışına giren ve Avrupa'da birçok önemli isim ile görüşen Kayserispor, son olarak Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in yardımcılığını da yapan Erling Moe ile prensip anlaşmasına vardı.



Sarı-kırmızılı takımın resmi açıklamayı ilerleyen saatlerde duyurması beklenirken, Norveçli teknik adamın bugün saat 23.15'te Kayseri Erkilet Havalimanı'nda olması bekleniyor.



MOE AÇIKLAMIŞTI



Öte yandan Norveç basınına konuşan 55 yaşındaki teknik adam, takım ismi vermeden yaptığı açıklamada "Bir kulüple anlaşmaya varıp varamayacağımı görmek için Türkiye'ye doğru yolda olduğumu doğrulayabilirim. Henüz net değil ve bugün hiçbir şey belli olmayabilir. Ancak işler yoluna girerse yarın netleşebilir." ifadelerini kullanmıştı.



