Rey Manaj'ın dikkat çeken hayali!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un başkanı Burak Özçoban, takıma geri dönen Rey Manaj ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

calendar 24 Şubat 2026 17:13 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2026 17:22
Haber: Sporx.com ve AA
Golcü oyuncu Rey Manaj ile ilgili bir soru üzerine konuşan Burak Özçoban, 29 yaşındaki Arnavut golcünün Sivasspor'da teknik direktör olmak istediğini söyledi.

Özçoban konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Rey Manaj gelmeden önce beni aradı ve 'Sivasspor'u çok seviyorum, orası benim ailem, gelmek istiyorum.' dedi. Ona yüksek paralar veremeyeceğimizi söyledim ve sürekli görüştük. Rey Manaj'a şartlarımızı söylediğimde 'Bu benim için bir proje, Sivasspor'da futbolu bırakmak istiyorum. Rej Manaj, ileride Sivasspor'da hoca olmak istiyorum.' dedi. Rey Manaj Sivas aşığı bir arkadaşımız. Biz ona verdiğimiz bütün sözleri tuttuk, o da şu anda bize verdiği sözleri tuttu. Çalışıyor ve arkadaşlarına yardım ediyor." ifadelerini kullandı.

