Moe'den Kayserispor iddialarına yanıt

Beşiktaş döneminde Solskjaer'in yardımcılarından Erling Moe, Kayserispor iddialarına yanıt verdi.

Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor'da, Djalovic'ten boşalan koltuğa en uygun aday aranmaya devam ediliyor.

Son iki maçta Muhammed Türkmen'in yönettiği takımda hala bir teknik patron yok.

Anadolu temsilcisinde teknik adam arayışı sürerken, bir dönem Beşiktaş'ta görev yapmış Norveçli çalıştırıcı Erling Moe ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı iddia edildi.

BİRİNCİ AĞIZDAN AÇIKLAMA
Norveç basınına konuşan 55 yaşındaki teknik adam, takım ismi vermeden yaptığı açıklamada "Bir kulüple anlaşmaya varıp varamayacağımı görmek için Türkiye'ye doğru yolda olduğumu doğrulayabilirim. Henüz net değil ve bugün hiçbir şey belli olmayabilir. Ancak işler yoluna girerse yarın netleşebilir." ifadelerini kullandı.

KARİYERİ

Norveçli çalıştırıcı daha önce kariyerinde Kristiansund ve Molde'de birinci adam olarak teknik direktörlük yaptı.

Molde'nin başına 2019 yılında geçen Moe, 2024 sonuna kadar çalıştırdığı takımda 268 maçta 1.98 puan ortalaması yakaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
