Leverkusen, son 16 turunda!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Leverkusen, Olympiakos'u konuk etti.



Bay Arena'da oynanan müsabakada gol sesi çıkmadı.



Bu sonuçla birlikte; ilk maçı 2-0 kazanan Bayer Leverkusen son 16'ya kalan bir diğer takım oldu.



MUHTEMEL RAKİP



Alman ekibi Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Arsenal ya da Bayern Münih ile karşılaşacak.



Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 27 Şubat Cuma günü 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.