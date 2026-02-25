24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
4-1
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
0-0
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
3-2
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
1-2
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
1-1
24 Şubat
Hull City-Derby County
4-2

Leverkusen, son 16 turunda!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Leverkusen, konuk ettiği Olympiakos ile 0-0 berabere kaldı. İlk maçta 2-0 kazanan Alman ekibi, bu sonuçla birlikte son 16 turuna kaldı.

calendar 25 Şubat 2026 00:58
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Leverkusen, Olympiakos'u konuk etti.

Bay Arena'da oynanan müsabakada gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte; ilk maçı 2-0 kazanan Bayer Leverkusen son 16'ya kalan bir diğer takım oldu.

MUHTEMEL RAKİP 

Alman ekibi Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Arsenal ya da Bayern Münih ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 27 Şubat Cuma günü 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
