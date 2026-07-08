Beşiktaş'ta yeni kanat hedefi: Luis Henrique

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Inter forması giyen Luis Henrique için harekete geçtiği belirtildi. Tuttomercato'nun haberine göre siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat oyuncusu için temaslara başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kartal'ın Luis Henrique'ye teklifini ilettiği ve görüşmelerin devam ettiği aktarıldı. Yönetimin Brezilyalı futbolcuyu kadroya katmak istediği ifade edildi.
YENİ HEDEF LUIS HENRIQUE
Beşiktaş'ın kanat transferinde gözünü Luis Henrique'ye çevirdiği belirtildi. Inter ile Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Transferde satın alma opsiyonlu kiralama yönteminin de gündemde olduğu kaydedildi.
ITALIANO'DAN ONAY GELDİ
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Serie A'dan yakından tanıdığı Luis Henrique'nin transferine onay verdiği belirtildi. 24 yaşındaki futbolcunun sağ kanadın yanı sıra sol kanatta da görev yapabildiği aktarıldı.
Luis Henrique'nin Inter'de bazı maçlarda merkeze de kaydığı ve iki ayağını da kullanabildiği ifade edildi. Oyuncunun farklı bölgelerde oynayabilmesi avantaj olarak değerlendiriliyor.
KULÜP PERFORMANSI
14 Aralık 2001 doğumlu olan Luis Henrique, 1.81 boyunda ve 77 kilogram ağırlığında. Esas mevkisi sağ kanat olan Brezilyalı futbolcu, sağ ayağını kullanıyor.
Marsilya formasıyla 108 maçta 11 gol ve 16 asist üreten Luis Henrique, Botafogo'da 90 karşılaşmada 8 gol ve 9 asistle oynadı. Inter'de ise 46 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Luis Henrique'nin Inter'de 2025-26 sezonunda İtalya Serie A şampiyonluğu ve İtalya Kupası sevinci yaşadı.
YENİ HEDEF LUIS HENRIQUE
Beşiktaş'ın kanat transferinde gözünü Luis Henrique'ye çevirdiği belirtildi. Inter ile Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Transferde satın alma opsiyonlu kiralama yönteminin de gündemde olduğu kaydedildi.
ITALIANO'DAN ONAY GELDİ
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Serie A'dan yakından tanıdığı Luis Henrique'nin transferine onay verdiği belirtildi. 24 yaşındaki futbolcunun sağ kanadın yanı sıra sol kanatta da görev yapabildiği aktarıldı.
Luis Henrique'nin Inter'de bazı maçlarda merkeze de kaydığı ve iki ayağını da kullanabildiği ifade edildi. Oyuncunun farklı bölgelerde oynayabilmesi avantaj olarak değerlendiriliyor.
KULÜP PERFORMANSI
14 Aralık 2001 doğumlu olan Luis Henrique, 1.81 boyunda ve 77 kilogram ağırlığında. Esas mevkisi sağ kanat olan Brezilyalı futbolcu, sağ ayağını kullanıyor.
Marsilya formasıyla 108 maçta 11 gol ve 16 asist üreten Luis Henrique, Botafogo'da 90 karşılaşmada 8 gol ve 9 asistle oynadı. Inter'de ise 46 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Luis Henrique'nin Inter'de 2025-26 sezonunda İtalya Serie A şampiyonluğu ve İtalya Kupası sevinci yaşadı.