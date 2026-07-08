Fenerbahçe'de Mauro Junior gelişmesi

Fenerbahçe'nin gündemindeki Mauro Junior için henüz PSV Eindhoven'a resmi teklif yapılmadığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 11:39
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de Mauro Junior gelişmesi
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Fenerbahçe, PSV Eindhoven forması giyen Mauro Junior'u transfer listesine almıştı.

Ancak sarı-lacivertlilerin Hollanda ekibine henüz resmi bir teklif yapmadığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RESMİ TEKLİF GELMEDİ

Hollanda'nın Eindhovens Dagblad gazetesinin haberine göre Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu yakından takip ettiği ancak şu ana kadar PSV Eindhoven ile resmi temas kurmadığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin transfer için beklemede olduğu öne sürüldü.

PSV SATMAYA SICAK BAKMIYOR

Ayrıca PSV Eindhoven'ın da Mauro Junior'u satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi. Bu nedenle transfer görüşmelerinin henüz resmi aşamaya geçmediği aktarıldı.

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