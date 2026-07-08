Fenerbahçe'de Mauro Junior gelişmesi

Fenerbahçe, PSV Eindhoven forması giyen Mauro Junior'u transfer listesine almıştı.
Ancak sarı-lacivertlilerin Hollanda ekibine henüz resmi bir teklif yapmadığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RESMİ TEKLİF GELMEDİ
Hollanda'nın Eindhovens Dagblad gazetesinin haberine göre Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu yakından takip ettiği ancak şu ana kadar PSV Eindhoven ile resmi temas kurmadığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin transfer için beklemede olduğu öne sürüldü.
PSV SATMAYA SICAK BAKMIYOR
Ayrıca PSV Eindhoven'ın da Mauro Junior'u satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi. Bu nedenle transfer görüşmelerinin henüz resmi aşamaya geçmediği aktarıldı.
Ancak sarı-lacivertlilerin Hollanda ekibine henüz resmi bir teklif yapmadığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RESMİ TEKLİF GELMEDİ
Hollanda'nın Eindhovens Dagblad gazetesinin haberine göre Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu yakından takip ettiği ancak şu ana kadar PSV Eindhoven ile resmi temas kurmadığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin transfer için beklemede olduğu öne sürüldü.
PSV SATMAYA SICAK BAKMIYOR
Ayrıca PSV Eindhoven'ın da Mauro Junior'u satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi. Bu nedenle transfer görüşmelerinin henüz resmi aşamaya geçmediği aktarıldı.