Trabzonspor'dan Prestianni için 20 milyon euro

Trabzonspor, Gianluca Prestianni için Benfica'ya 20 milyon euro'luk teklifte bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 11:56
Haber: Sporx.com dış haberler
Trabzonspor'dan Prestianni için 20 milyon euro
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Trabzonspor, transfer döneminde ayağını gazdan çekmiyor! Bordo-mavililer, önemli takviyelerinin ardından transfer çalışmalarına devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor, Benfica forması giyen Gianluca Prestianni için de girişimlerine devam ediyor. Bordo-mavililerin, Benfica forması giyen 20 yaşındaki genç kanat oyuncusu için transfer teklifi ortaya çıktı.

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre, Trabzonspor, Prestianni'ye cazip bir maaş teklifinde bulundu. Bordo-mavililer, Benfica'ya da transfer için 20 milyon euro önerdi.

Trabzonspor, bu teklifinin ardından Benfica ve oyuncu tarafından gelecek yanıta göre Prestianni transferinde yol haritasını belirleyecek.

Benfica, 20 milyon euro'luk teklifi kabul etmesi halinde Prestianni, Trabzonspor tarihinin en pahalı transferi olacak.

Benfica'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Prestianni, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

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