Cavaliers, Donovan Mitchell ile maksimum kontrat uzattı

Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers ile dört yıl ve 273 milyon dolar değerinde maksimum sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre anlaşma, 2030-31 sezonu için oyuncu opsiyonu ve tam takas bonusu (trade kicker) içeriyor.
Bu kontrat, Mitchell'ın 2022 yılında Cavaliers'a takaslanmasının ardından kulüple imzaladığı ikinci kontrat uzatma anlaşması oldu.
Charania'nın aktardığına göre All-Star guard, gelecek yaz serbest piyasayı beklemesi halinde yaklaşık 80 milyon dolar daha fazla kazanma fırsatına sahipti. Buna rağmen Mitchell, kontrat uzatma hakkı elde ettiği ilk günde uzun vadeli yeni anlaşmaya imza atmayı tercih etti.
Mitchell, Cleveland'daki dört sezonunda maç başına 26.7 sayı, 5.3 asist, 4.6 ribaund ve 1.5 top çalma ortalamaları yakaladı. Geçtiğimiz sezon MVP oylamasını yedinci sırada tamamlayan yıldız oyuncu, sezon sonunda All-NBA İkinci Takımı'na seçildi.
Cavaliers ayrıca üst üste iki sezon ikinci turda elendikten sonra sekiz yıl aradan sonra ilk kez Doğu Konferansı finaline yükselmeyi başardı. Mitchell, playofflarda çıktığı 18 maçta 26 sayı, 4.8 ribaund, 3.1 asist ve 1.2 top çalma ortalamalarıyla takımının en önemli isimlerinden biri oldu.
Cleveland yönetiminin şimdi önceliğini, gelecek sezon için 42.3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddeden James Harden'ı yeniden kadroya katmaya çevireceği ifade edildi.
Bu kontrat, Mitchell'ın 2022 yılında Cavaliers'a takaslanmasının ardından kulüple imzaladığı ikinci kontrat uzatma anlaşması oldu.
Charania'nın aktardığına göre All-Star guard, gelecek yaz serbest piyasayı beklemesi halinde yaklaşık 80 milyon dolar daha fazla kazanma fırsatına sahipti. Buna rağmen Mitchell, kontrat uzatma hakkı elde ettiği ilk günde uzun vadeli yeni anlaşmaya imza atmayı tercih etti.
Mitchell, Cleveland'daki dört sezonunda maç başına 26.7 sayı, 5.3 asist, 4.6 ribaund ve 1.5 top çalma ortalamaları yakaladı. Geçtiğimiz sezon MVP oylamasını yedinci sırada tamamlayan yıldız oyuncu, sezon sonunda All-NBA İkinci Takımı'na seçildi.
Cavaliers ayrıca üst üste iki sezon ikinci turda elendikten sonra sekiz yıl aradan sonra ilk kez Doğu Konferansı finaline yükselmeyi başardı. Mitchell, playofflarda çıktığı 18 maçta 26 sayı, 4.8 ribaund, 3.1 asist ve 1.2 top çalma ortalamalarıyla takımının en önemli isimlerinden biri oldu.
Cleveland yönetiminin şimdi önceliğini, gelecek sezon için 42.3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddeden James Harden'ı yeniden kadroya katmaya çevireceği ifade edildi.