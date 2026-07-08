Altekma'dan genç takviye!

Altekma, dış transferde genç pasör çaprazı Berk Dilmenler ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 13:05
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altekma'dan genç takviye!
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Efeler Ligi takımlarından Altekma, dış transferde Gebze Belediyespor'dan pasör çaprazı Berk Dilmenler (21) ile anlaştı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Berk Dilmenler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda mavi-beyaz formamızla mücadele edecek olan Berk Dilmenler'e Altekma ailesine hoş geldin diyor, birlikte sağlık, başarı ve nice zaferlerle dolu bir yolculuk diliyoruz" denildi. Voleybola Bursa Büyükşehir Belediyespor'da başlayan genç oyuncu; İBB Spor Kulübü, Bigadiç Belediyespor ve Halbank formalarını da terletti.
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