Altekma'dan genç takviye!

Efeler Ligi takımlarından Altekma, dış transferde Gebze Belediyespor'dan pasör çaprazı Berk Dilmenler (21) ile anlaştı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Berk Dilmenler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Yeni sezonda mavi-beyaz formamızla mücadele edecek olan Berk Dilmenler'e Altekma ailesine hoş geldin diyor, birlikte sağlık, başarı ve nice zaferlerle dolu bir yolculuk diliyoruz" denildi. Voleybola Bursa Büyükşehir Belediyespor'da başlayan genç oyuncu; İBB Spor Kulübü, Bigadiç Belediyespor ve Halbank formalarını da terletti.

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