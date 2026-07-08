Fenerbahçe transferde Karşıyaka'ya Adem'in bonservisini ödedi

Fenerbahçe, genç futbolcu Adem Yeşilyurt'un bonservisinin kalan 250 bin euroluk bölümünü Karşıyaka'ya ödedi.

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calendar 08 Temmuz 2026 13:11 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 13:12
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fenerbahçe transferde Karşıyaka'ya Adem'in bonservisini ödedi
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Süper Lig'de teknik direktörlük görevine dönen İsmail Kartal yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde 3'üncü Lig'in köklü temsilcisi Karşıyaka'dan daha önce renklerine bağladığı 19 yaşındaki yıldız adayı Adem Yeşilyurt'un kalan bonservis ödemesini de yaptı.

ÖDEME TAMAMLANDI

U19 Milli Takımı'nda da görev yapan genç sağ kanat oyuncusu için Karşıyaka'yla transfer dönemi haricinde şubat ayında anlaşmaya varıp, 500 bin euro tutarındaki bonservisinin yarısını daha önce ödeyen sarı-lacivertliler, kalan 250 bin euro tutarındaki kısmı da yeşil-kırmızılılara yatırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'yle 5 yıllık sözleşme imzalayan Adem, yeni takımıyla Avusturya kampında antrenmanları sürdürüyor. Karşıyaka yönetimi, Adem'in bonservisinden gelen 250 bin euronun 140 bin euroluk kısmıyla takıma geçen sezon mali destek veren eski yöneticilere olan borçları ödedi.

Bu isimlerden yeni sezonda da destek alınması bekleniyor. Genç futbolcunun bonservisinin yüzde 10'u olan 50 bin euro ise Adem'i profesyonel yaparken verilen söz gereği eski takımı amatör ekiplerden Pınargücü'ne ödendi. Kalan 60 bin euronun ise futbol takımında teknik direktör Burhanettin Basatemür ve sözleşme yenilenen oyunculara peşinat olarak verileceği öğrenildi.

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