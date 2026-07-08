Altınordu için kritik bekleyiş! Karar günü cuma

2'nci Lig'den çekilme kararı alan Altınordu'nun, cuma gününe kadar lige katılım formunu TFF'ye teslim etmesi halinde ligde yer alma şansı bulunuyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 13:20
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu için kritik bekleyiş! Karar günü cuma
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2'nci Lig'e katılmama kararı alan Altınordu'nun cuma gününe kadar bu karardan vazgeçme şansı olduğu öğrenildi.

Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) cuma günü mesai saati bitimine kadar lige katılım formunu teslim etmesi halinde İzmir ekibinin ligde yer alabileceği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-lacivertlilerin TFF'ye lige katılım formu vermemesi durumunda bir alt lige düşürüleceği, -9 puan silme cezası alacağı, ayrıca kulübe 5 milyon TL'ye kadar para cezası uygulanabileceği dile getirildi. Altınordu Spor Kulübü Derneği, kalan süreçte Seyit Mehmet Özkan'ı ikna edip takımın lige katılım sağlamasını hedefliyor.

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