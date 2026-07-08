Beşiktaş açıkladı: Salih Özcan geliyor!

Beşiktaş, anlaşma sağlanan Salih Özcan'ın İstanbul'a geleceğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 11:50 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 11:51
Haber: Sporx.com
Beşiktaş açıkladı: Salih Özcan geliyor!
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Beşiktaş, anlaşma sağlanan Salih Özcan'ın İstanbul'a geleceğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Prensip anlaşmasına vardığımız serbest statüdeki milli futbolcu Salih Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir.

Salih Özcan'ı taşıyan uçak 23.25'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır."

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