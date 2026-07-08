Çorum FK, Emircan Gürlük transferini açıkladı

Çorum FK, Rusya ekibi FC Orenburg ile sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emircan Gürlük ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 14:32
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Çorum FK, Emircan Gürlük transferini açıkladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, sol kanat oyuncusu Emircan Gürlük'ü kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, Rusya Premier Lig ekiplerinden FC Orenburg ile sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki Emircan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Emircan'a Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçirmesi temennisinde bulunuldu.

Futbolcunun, Çorum ekibinin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.

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