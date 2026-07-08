Ahmet Kaplan, Wimbledon'a ilk turda veda etti

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Wimbledon'da quad tekler kategorisi ilk turunda Sam Schroder'e mağlup olarak turnuvaya veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 14:20
Haber: AA - İHA, Fotoğraf: X.com
Ahmet Kaplan, Wimbledon'a ilk turda veda etti
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Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'dan ilk turda elendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dünya 5 numarası Ahmet, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada, 8 sporcunun mücadele ettiği quad tekler kategorisinde ilk tur maçına çıktı.

Ahmet, Hollandalı, 2022 şampiyonu ve 2 numaralı seribaşı Sam Schroder ile karşılaştığı mücadeleyi 2-0 (0-6, 0-6) kaybederek turnuvaya teklerde veda etti.

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