18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı

18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı'nın, İsveç'te düzenlenecek FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Çanakkale kampı tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ay-yıldızlı takım, 1-9 Ağustos'ta İsveç'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi çalışmalarını başantrenör Nevriye Yılmaz yönetiminde Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde sürdürdü.
"PLANLANAN ÇALIŞMALARI TAMAMLADIK"
Başantrenör Nevriye Yılmaz, Çanakkale kampının verimli geçtiğini ve planlanan çalışmaları başarıyla tamamladıklarını söyledi.
Hazırlık turnuvası için Fransa'ya gideceklerini belirten Yılmaz, "Bizim için de güzel bir hazırlık olacak. Maçlar ve rakipler zor. Yıllardır Avrupa'da ekol olmuş ülkelerin takımlarıyla oynayacağız. O yüzden bizim açımızdan güzel bir veri olacaktır. Ona göre de çalışmalarımıza yön verip, birkaç değişiklik veya birkaç eklemeyle biz de eksiklerimizi görüp veya daha iyi yaptığımız şeylerin üstüne giderek öyle bir turnuva olarak değerlendireceğiz orayı.Sonra da Slovenya ile ikili temasımız, sonra Litvanya'da katılacağımız bir turnuva, en sonunda İsveç'e Avrupa Şampiyonası'na en ideal ve en sağlıklı kadroyla gitmeyi planlıyoruz. Şu ana kadar bir sakatlığımız olmadı. Bu bizim için en öncelikli şeylerden biri. Takımın havası da yavaş yavaş oturmaya başladı. Memnunuz, inşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.
HAZIRLIK SÜRECİ DEVAM EDECEK
Milli takımın Çanakkale kampının ardından Fransa'da hazırlık turnuvasına katılacağı belirtildi. Ay-yıldızlıların daha sonra Slovenya ile ikili temas yapacağı ve Litvanya'da bir turnuvada mücadele edeceği aktarıldı.
Takımın, hazırlık sürecinin ardından İsveç'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na en ideal ve sağlıklı kadroyla gitmeyi planladığı ifade edildi.
İDARİ VE TEKNİK KADRO
18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı'nın idari ve teknik kadrosunda Altyapı Kız Milli Takımlar Sorumlusu Sinan Atalay, idareci Deniz Selin Ekiz, antrenör Hüseyin Doğan, yardımcı antrenörler Sefa Gündüz ve Cansu Zaim, atletik performans antrenörü Sakut Taylan Süerkip, doktor Oruç Keleş, fizyoterapist Aslı Dinçel, masör Hikmet Boylu ve malzeme sorumlusu Uğur Arkan yer alıyor.
SPORCU KADROSU
Milli takım kadrosunda Berfin Ada Şahin, Irmak Tural, Ayşenaz Harma, Zümra Küçük, Mina Berber, Tuğçe Gürel, Defne Çınar, Selen Yuşan, Tuana Ayşegül Vural, Irmak Alkaya, Edanur Durmuşoğlu, Yaren Düzcü, Şeyma Esra Yılık, Başak Orhan, Ece Çelik, Elif Burulday, Nisan Sel, Asya Lara Barnes ve Yasmeen Alessandra Schmidt bulunuyor.
"PLANLANAN ÇALIŞMALARI TAMAMLADIK"
Başantrenör Nevriye Yılmaz, Çanakkale kampının verimli geçtiğini ve planlanan çalışmaları başarıyla tamamladıklarını söyledi.
Hazırlık turnuvası için Fransa'ya gideceklerini belirten Yılmaz, "Bizim için de güzel bir hazırlık olacak. Maçlar ve rakipler zor. Yıllardır Avrupa'da ekol olmuş ülkelerin takımlarıyla oynayacağız. O yüzden bizim açımızdan güzel bir veri olacaktır. Ona göre de çalışmalarımıza yön verip, birkaç değişiklik veya birkaç eklemeyle biz de eksiklerimizi görüp veya daha iyi yaptığımız şeylerin üstüne giderek öyle bir turnuva olarak değerlendireceğiz orayı.Sonra da Slovenya ile ikili temasımız, sonra Litvanya'da katılacağımız bir turnuva, en sonunda İsveç'e Avrupa Şampiyonası'na en ideal ve en sağlıklı kadroyla gitmeyi planlıyoruz. Şu ana kadar bir sakatlığımız olmadı. Bu bizim için en öncelikli şeylerden biri. Takımın havası da yavaş yavaş oturmaya başladı. Memnunuz, inşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.
HAZIRLIK SÜRECİ DEVAM EDECEK
Milli takımın Çanakkale kampının ardından Fransa'da hazırlık turnuvasına katılacağı belirtildi. Ay-yıldızlıların daha sonra Slovenya ile ikili temas yapacağı ve Litvanya'da bir turnuvada mücadele edeceği aktarıldı.
Takımın, hazırlık sürecinin ardından İsveç'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na en ideal ve sağlıklı kadroyla gitmeyi planladığı ifade edildi.
İDARİ VE TEKNİK KADRO
18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı'nın idari ve teknik kadrosunda Altyapı Kız Milli Takımlar Sorumlusu Sinan Atalay, idareci Deniz Selin Ekiz, antrenör Hüseyin Doğan, yardımcı antrenörler Sefa Gündüz ve Cansu Zaim, atletik performans antrenörü Sakut Taylan Süerkip, doktor Oruç Keleş, fizyoterapist Aslı Dinçel, masör Hikmet Boylu ve malzeme sorumlusu Uğur Arkan yer alıyor.
SPORCU KADROSU
Milli takım kadrosunda Berfin Ada Şahin, Irmak Tural, Ayşenaz Harma, Zümra Küçük, Mina Berber, Tuğçe Gürel, Defne Çınar, Selen Yuşan, Tuana Ayşegül Vural, Irmak Alkaya, Edanur Durmuşoğlu, Yaren Düzcü, Şeyma Esra Yılık, Başak Orhan, Ece Çelik, Elif Burulday, Nisan Sel, Asya Lara Barnes ve Yasmeen Alessandra Schmidt bulunuyor.