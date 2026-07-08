Manisa Basket'in rakibi belli oldu: Avrupa yolu başlıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon kuraları İsviçre'de çekildi. Organizasyonda eleme turunda yer alacak Glint Manisa Basket, Yunanistan'ın Rodos Adası temsilcisi Kolossos H Hotels BC ile eşleşti.

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calendar 08 Temmuz 2026 15:42
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa Basket'in rakibi belli oldu: Avrupa yolu başlıyor
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirildi. Organizasyonda eleme turunda mücadele edecek Glint Manisa Basket'in rakibi Yunanistan'ın Rodos Adası temsilcisi Kolossos H Hotels BC oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ELEME TURU BULGARİSTAN'DA OYNANACAK

Eleme turu 14-20 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da oynanacak. Manisa Basket, Kolossos H Hotels BC'yi geçmesi halinde çeyrek finalde Promitheas-BC Vienna eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

HEDEF GRUPLARA KALMAK

Glint Manisa Basket, elemelerde 4 tur geçerek adını Basketbol Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırmaya çalışacak.

Temsilcimiz elenmesi halinde Avrupa'daki yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek.

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