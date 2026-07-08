Manisa Basket'in rakibi belli oldu: Avrupa yolu başlıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirildi. Organizasyonda eleme turunda mücadele edecek Glint Manisa Basket'in rakibi Yunanistan'ın Rodos Adası temsilcisi Kolossos H Hotels BC oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ELEME TURU BULGARİSTAN'DA OYNANACAK
Eleme turu 14-20 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da oynanacak. Manisa Basket, Kolossos H Hotels BC'yi geçmesi halinde çeyrek finalde Promitheas-BC Vienna eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
HEDEF GRUPLARA KALMAK
Glint Manisa Basket, elemelerde 4 tur geçerek adını Basketbol Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırmaya çalışacak.
Temsilcimiz elenmesi halinde Avrupa'daki yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek.
Eleme turu 14-20 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da oynanacak. Manisa Basket, Kolossos H Hotels BC'yi geçmesi halinde çeyrek finalde Promitheas-BC Vienna eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
HEDEF GRUPLARA KALMAK
Glint Manisa Basket, elemelerde 4 tur geçerek adını Basketbol Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırmaya çalışacak.
Temsilcimiz elenmesi halinde Avrupa'daki yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek.