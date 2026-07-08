Crystal Palace'ta Kamada'nın sözleşmesi uzatıldı

Crystal Palace, Daichi Kamada'nın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibi, 29 yaşındaki futbolcunun 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Kamada, "Her şey için teşekkürler. Bir kupa daha kazanacağız! Elimden geleni yapacağım, söz veriyorum. Yakında görüşürüz." açıklamasını yaptı.
2024 yılından bu yana Crystal Palace forması giyen Kamada, İngiliz ekibinde 89 maçta 3 gol attı ve 8 asist yaptı.
Kamada, "Her şey için teşekkürler. Bir kupa daha kazanacağız! Elimden geleni yapacağım, söz veriyorum. Yakında görüşürüz." açıklamasını yaptı.
2024 yılından bu yana Crystal Palace forması giyen Kamada, İngiliz ekibinde 89 maçta 3 gol attı ve 8 asist yaptı.