Sivasspor'da Appindangoye'ye yeni sözleşme

Sivasspor, savunma oyuncularından Aaron Appindangoye'nin sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 16:54
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Sivasspor'da Appindangoye'ye yeni sözleşme
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Aaron Appindangoye ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Aaron Appindangoye ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Tecrübesi, liderliği ve sahadaki mücadeleci kimliğiyle takımımızın önemli isimlerinden biri olan Aaron Appindangoye, yeni anlaşmayla birlikte önümüzdeki iki sezon boyunca da kırmızı-beyazlı formamızı giymeye devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sahada ortaya koyduğu hırs, güç ve kararlılıkla Appindangoye'nin kırmızı-beyazlı ekibe katkı sağlamayı sürdüreceği vurgulandı.

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