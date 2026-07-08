Giannis, LeBron James'i Heat'te görmek istiyor

Giannis Antetokounmpo'nun Miami Heat'e katılmasıyla birlikte takımın şampiyonluk beklentileri önemli ölçüde yükselirken, ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre Yunan yıldız, South Beach'te kendisine bir başka süper yıldızın da katılmasını istiyor: LeBron James. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Charania, 7 Temmuz Salı günü katıldığı The Stephen A. Smith Show programında LeBron James'in serbest oyuncu sürecini değerlendirirken, Antetokounmpo'nun da James'i Miami'de görmek isteyen isimler arasında bulunduğunu açıkladı.
"Anladığım kadarıyla Giannis de LeBron'u Miami'de görmek istiyor." ifadelerini kullanan Charania, yıldız oyuncunun bu konudaki yaklaşımını paylaştı.
Bu haber, Heat'in Milwaukee Bucks ile yaptığı büyük takasta Giannis Antetokounmpo ve Bobby Portis'i kadrosuna katmasının ardından geldi. Miami, bu anlaşmada Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis ve draft haklarını Milwaukee'ye göndermişti.
Heat yönetimi, yeni dönemde kadrosunu Antetokounmpo ile Bam Adebayo etrafında şekillendirirken, LeBron James'i de bu yapının önemli bir parçası haline getirmenin yollarını araştırıyor.
Charania'ya göre Miami'nin mevcut kadro yapısı, kariyerinin bu dönemindeki James için en uygun seçeneklerden biri olabilir.
"Bence Miami'nin önemli bir çekiciliği var. Pat Riley önemli bir faktör. Erik Spoelstra da öyle." diyen Charania, organizasyonun güçlü kültürünün James açısından önemli olduğunu belirtti.
Deneyimli gazeteci, LeBron'un Miami'deki yıldız oyuncularla olan ilişkilerinin de karar sürecinde etkili olabileceğini söyledi.
"Bence Bam ve Giannis de LeBron için büyük birer cazibe unsuru. Bam ile ABD Milli Takımı'nda birlikte oynadı ve Bam'a büyük saygı duyuyor." ifadelerini kullandı.
Heat, 2025-26 normal sezonunu 43 galibiyet ve 39 mağlubiyetle tamamlayarak play-in turnuvasına kalmış, ardından kadrosunda köklü değişikliklere gitmişti.
Antetokounmpo transferi öncesinde Miami'nin en skorer isimleri maç başına 21.7 sayı ortalaması yakalayan Norman Powell, 20.5 sayı ortalamasıyla Tyler Herro ve 20.1 sayı ortalamasıyla Bam Adebayo olmuştu.
James'in Miami'ye katılması halinde kariyerinin büyük bölümünde üstlendiği rolden farklı bir görev üstlenebileceği belirtiliyor.
Charania'ya göre Heat, hücum organizasyonunu büyük ölçüde LeBron James üzerinden kurarken, Antetokounmpo ile Adebayo savunmadaki ağır yükü paylaşabilir.
"Top LeBron James'in elinde olur ki bu da LeBron'un genellikle tercih ettiği oyun düzenidir." diyen Charania, Miami'nin basketbol açısından oldukça uygun bir ortam sunduğunu ifade etti.
Bunun yanında Miami'nin yaşam tarzı, şehir yapısı ve vergi avantajları gibi basketbol dışındaki etkenlerin de James'in kararında rol oynayabileceği belirtiliyor. 2026-27 sezonu içerisinde 42 yaşına girecek olan yıldız oyuncunun tüm bu faktörleri değerlendirdiği aktarıldı.
"Bence LeBron James bu hafta, gelecek hafta ve sonrasında bütün bu ihtimalleri değerlendirecek." ifadelerini kullanan Charania, kararın henüz netleşmediğini söyledi.
LeBron James, 2025-26 sezonunda Los Angeles Lakers formasıyla çıktığı 60 karşılaşmada yüzde 51.5 saha içi isabet oranıyla 20.9 sayı, 7.2 asist ve 6.1 ribaund ortalamaları yakaladı.
Bununla birlikte Charania, Miami'nin LeBron yarışındaki tek ciddi aday olmadığını da vurguladı. Deneyimli muhabire göre Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Philadelphia 76ers, lig yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde en sık gündeme gelen takımlar konumunda.
"Cleveland, Miami ve Philadelphia... Bu takımlar giderek daha fazla öne çıkıyor." diyen Charania, yarışın oldukça açık olduğunu belirtti.
Donovan Mitchell'ın dört yıl ve 273 milyon dolarlık kontrat uzatmasına imza atmasının ve olası bir yeniden birleşmeye destek verdiğinin öne sürülmesinin ardından Cleveland Cavaliers'ın da LeBron yarışında ivme kazandığı ifade ediliyor.
Cavaliers, 2025-26 sezonunu 52 galibiyet ve 30 mağlubiyetle tamamladıktan sonra Doğu Konferansı finaline yükselmiş, burada daha sonra şampiyon olacak New York Knicks'e elenmişti.
Miami açısından ise Antetokounmpo, Bam Adebayo ve LeBron James üçlüsünü aynı takımda buluşturmak, kulübün yıllardır sürdürdüğü yıldız oyuncu odaklı yapılanmanın en büyük hamlelerinden biri olabilir.
Charania'ya göre LeBron James henüz kararını vermemiş olsa da, Giannis Antetokounmpo yeni takım arkadaşının South Florida'yı tercih etmesini isteyen isimlerin başında geliyor.
"Anladığım kadarıyla Giannis de LeBron'u Miami'de görmek istiyor." ifadelerini kullanan Charania, yıldız oyuncunun bu konudaki yaklaşımını paylaştı.
Bu haber, Heat'in Milwaukee Bucks ile yaptığı büyük takasta Giannis Antetokounmpo ve Bobby Portis'i kadrosuna katmasının ardından geldi. Miami, bu anlaşmada Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis ve draft haklarını Milwaukee'ye göndermişti.
Heat yönetimi, yeni dönemde kadrosunu Antetokounmpo ile Bam Adebayo etrafında şekillendirirken, LeBron James'i de bu yapının önemli bir parçası haline getirmenin yollarını araştırıyor.
Charania'ya göre Miami'nin mevcut kadro yapısı, kariyerinin bu dönemindeki James için en uygun seçeneklerden biri olabilir.
"Bence Miami'nin önemli bir çekiciliği var. Pat Riley önemli bir faktör. Erik Spoelstra da öyle." diyen Charania, organizasyonun güçlü kültürünün James açısından önemli olduğunu belirtti.
Deneyimli gazeteci, LeBron'un Miami'deki yıldız oyuncularla olan ilişkilerinin de karar sürecinde etkili olabileceğini söyledi.
"Bence Bam ve Giannis de LeBron için büyük birer cazibe unsuru. Bam ile ABD Milli Takımı'nda birlikte oynadı ve Bam'a büyük saygı duyuyor." ifadelerini kullandı.
Heat, 2025-26 normal sezonunu 43 galibiyet ve 39 mağlubiyetle tamamlayarak play-in turnuvasına kalmış, ardından kadrosunda köklü değişikliklere gitmişti.
Antetokounmpo transferi öncesinde Miami'nin en skorer isimleri maç başına 21.7 sayı ortalaması yakalayan Norman Powell, 20.5 sayı ortalamasıyla Tyler Herro ve 20.1 sayı ortalamasıyla Bam Adebayo olmuştu.
James'in Miami'ye katılması halinde kariyerinin büyük bölümünde üstlendiği rolden farklı bir görev üstlenebileceği belirtiliyor.
Charania'ya göre Heat, hücum organizasyonunu büyük ölçüde LeBron James üzerinden kurarken, Antetokounmpo ile Adebayo savunmadaki ağır yükü paylaşabilir.
"Top LeBron James'in elinde olur ki bu da LeBron'un genellikle tercih ettiği oyun düzenidir." diyen Charania, Miami'nin basketbol açısından oldukça uygun bir ortam sunduğunu ifade etti.
Bunun yanında Miami'nin yaşam tarzı, şehir yapısı ve vergi avantajları gibi basketbol dışındaki etkenlerin de James'in kararında rol oynayabileceği belirtiliyor. 2026-27 sezonu içerisinde 42 yaşına girecek olan yıldız oyuncunun tüm bu faktörleri değerlendirdiği aktarıldı.
"Bence LeBron James bu hafta, gelecek hafta ve sonrasında bütün bu ihtimalleri değerlendirecek." ifadelerini kullanan Charania, kararın henüz netleşmediğini söyledi.
LeBron James, 2025-26 sezonunda Los Angeles Lakers formasıyla çıktığı 60 karşılaşmada yüzde 51.5 saha içi isabet oranıyla 20.9 sayı, 7.2 asist ve 6.1 ribaund ortalamaları yakaladı.
Bununla birlikte Charania, Miami'nin LeBron yarışındaki tek ciddi aday olmadığını da vurguladı. Deneyimli muhabire göre Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Philadelphia 76ers, lig yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde en sık gündeme gelen takımlar konumunda.
"Cleveland, Miami ve Philadelphia... Bu takımlar giderek daha fazla öne çıkıyor." diyen Charania, yarışın oldukça açık olduğunu belirtti.
Donovan Mitchell'ın dört yıl ve 273 milyon dolarlık kontrat uzatmasına imza atmasının ve olası bir yeniden birleşmeye destek verdiğinin öne sürülmesinin ardından Cleveland Cavaliers'ın da LeBron yarışında ivme kazandığı ifade ediliyor.
Cavaliers, 2025-26 sezonunu 52 galibiyet ve 30 mağlubiyetle tamamladıktan sonra Doğu Konferansı finaline yükselmiş, burada daha sonra şampiyon olacak New York Knicks'e elenmişti.
Miami açısından ise Antetokounmpo, Bam Adebayo ve LeBron James üçlüsünü aynı takımda buluşturmak, kulübün yıllardır sürdürdüğü yıldız oyuncu odaklı yapılanmanın en büyük hamlelerinden biri olabilir.
Charania'ya göre LeBron James henüz kararını vermemiş olsa da, Giannis Antetokounmpo yeni takım arkadaşının South Florida'yı tercih etmesini isteyen isimlerin başında geliyor.