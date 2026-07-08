Lakers, Jonathan Kuminga'ya ilk beş rolü vaat ediyor

Los Angeles Lakers, sınırsız serbest oyuncu konumundaki Jonathan Kuminga'yı kadrosuna katma girişimlerini sürdürürken, yıldız forvete Luka Doncic etrafında şekillenen yeni yapılanmada önemli bir rol üstleneceği mesajını verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Anthony Slater'ın haberine göre Lakers Genel Menajeri Rob Pelinka, Kuminga'nın menajeri Aaron Turner ile temaslarını sürdürürken, organizasyon içerisinden birçok isim -oyuncular da dahil olmak üzere- 23 yaşındaki forvetle doğrudan iletişime geçerek takıma katılmasını istediklerini dile getirdi. Lakers yönetimi ayrıca Kuminga'nın gelecek sezona büyük olasılıkla ilk beş oyuncusu olarak başlayacağını vurgulayarak, bunun kariyeri adına önemli bir fırsat olacağını ifade etti.
Ancak bu girişimlere rağmen Kuminga ve temsilcileri henüz Los Angeles'a gitme konusunda bir karar vermedi. Slater'ın aktardığına göre oyuncu cephesi, serbest oyuncu piyasasının ilerleyen dönemlerinde daha yüksek maddi teklifler ortaya çıkabileceğine inanıyor.
Lakers'ın Kuminga'ya rekabetçi bir teklif sunabilmesini zorlaştıran en önemli unsur ise yaz döneminde yaptığı agresif hamleler oldu. Los Angeles; Walker Kessler, Sandro Mamukelashvili, Kevon Looney, Quentin Grimes ve Collin Sexton transferleriyle maaş bütçesindeki esnekliğinin büyük bölümünü kullandı. Kadroda yalnızca bir boş kontenjan bulunurken, ilave bir hamle yapılmadığı sürece Kuminga için kullanılabilecek maaş alanı da oldukça sınırlı durumda.
Slater'ın haberine göre Lakers, teklifini güçlendirmek istemesi halinde bir sign-and-trade formülünü değerlendirebilir. Jarred Vanderbilt, Dalton Knecht ve Jaden Hardy'nin sözleşmeleri olası bir anlaşmaya dahil edilebilir. Ancak Los Angeles'ın bunun yanında üç adet kalan ikinci tur draft hakkından birini veya 2032 yılı birinci tur draft takas hakkını da pakete eklemesi gerekebilir.
Atlanta Hawks da sürecin önemli aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Habere göre Hawks, Kuminga'nın Bird haklarını korumasına ve daha yüksek maaşlı bir kontrata imza atmasına imkan tanıyacak bir sign-and-trade anlaşmasına sıcak bakıyor. Ancak Atlanta'nın bunu yapması için karşılığında yeterli değeri alması gerekiyor.
Slater ayrıca Hawks'ın Kuminga'nın 24.3 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmamasının ardından oyuncunun takım dostu bir sözleşmeyle Atlanta'ya geri dönme ihtimalinin de tamamen ortadan kalkmadığını belirtti. Buna karşın şu an için bu yönde aktif görüşmeler bulunmuyor.
Kuminga ile Lakers arasındaki karşılıklı ilgi daha önce Jovan Buha tarafından da gündeme getirilmişti. Los Angeles yönetiminin çok yönlü forveti, genç çekirdek kadrosunu tamamlayacak ideal isimlerden biri olarak gördüğü ifade ediliyor.
LeBron James'in ayrılmasının ardından Lakers'ın öncelik verdiği atletik ve savunma yönü güçlü kanat oyuncusu profiline uyan Kuminga'nın, fiziksel özellikleri ve çok yönlü savunmasıyla takımın ihtiyaçlarını karşılayabileceği değerlendiriliyor.
Kuminga, geçtiğimiz sezon Kristaps Porzingis'i Golden State Warriors'a gönderen takas kapsamında Warriors'tan Atlanta Hawks'a geçmişti. Hawks formasıyla çıktığı 16 karşılaşmada 12.3 sayı, 5.3 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarının yanı sıra yüzde 47.6 saha içi ve yüzde 34.6 üç sayı isabeti yakaladı.
Beş yıllık NBA kariyerinde ise maç başına 22.1 dakikada 12.5 sayı, 4.2 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları üreten Kuminga, en verimli sezonunu 2023-24 yılında Golden State formasıyla geçirdi. O sezon 16.1 sayı, 4.8 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarının yanı sıra yüzde 52.9 saha içi isabet oranıyla oynadı.
Ancak bu girişimlere rağmen Kuminga ve temsilcileri henüz Los Angeles'a gitme konusunda bir karar vermedi. Slater'ın aktardığına göre oyuncu cephesi, serbest oyuncu piyasasının ilerleyen dönemlerinde daha yüksek maddi teklifler ortaya çıkabileceğine inanıyor.
Lakers'ın Kuminga'ya rekabetçi bir teklif sunabilmesini zorlaştıran en önemli unsur ise yaz döneminde yaptığı agresif hamleler oldu. Los Angeles; Walker Kessler, Sandro Mamukelashvili, Kevon Looney, Quentin Grimes ve Collin Sexton transferleriyle maaş bütçesindeki esnekliğinin büyük bölümünü kullandı. Kadroda yalnızca bir boş kontenjan bulunurken, ilave bir hamle yapılmadığı sürece Kuminga için kullanılabilecek maaş alanı da oldukça sınırlı durumda.
Slater'ın haberine göre Lakers, teklifini güçlendirmek istemesi halinde bir sign-and-trade formülünü değerlendirebilir. Jarred Vanderbilt, Dalton Knecht ve Jaden Hardy'nin sözleşmeleri olası bir anlaşmaya dahil edilebilir. Ancak Los Angeles'ın bunun yanında üç adet kalan ikinci tur draft hakkından birini veya 2032 yılı birinci tur draft takas hakkını da pakete eklemesi gerekebilir.
Atlanta Hawks da sürecin önemli aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Habere göre Hawks, Kuminga'nın Bird haklarını korumasına ve daha yüksek maaşlı bir kontrata imza atmasına imkan tanıyacak bir sign-and-trade anlaşmasına sıcak bakıyor. Ancak Atlanta'nın bunu yapması için karşılığında yeterli değeri alması gerekiyor.
Slater ayrıca Hawks'ın Kuminga'nın 24.3 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmamasının ardından oyuncunun takım dostu bir sözleşmeyle Atlanta'ya geri dönme ihtimalinin de tamamen ortadan kalkmadığını belirtti. Buna karşın şu an için bu yönde aktif görüşmeler bulunmuyor.
Kuminga ile Lakers arasındaki karşılıklı ilgi daha önce Jovan Buha tarafından da gündeme getirilmişti. Los Angeles yönetiminin çok yönlü forveti, genç çekirdek kadrosunu tamamlayacak ideal isimlerden biri olarak gördüğü ifade ediliyor.
LeBron James'in ayrılmasının ardından Lakers'ın öncelik verdiği atletik ve savunma yönü güçlü kanat oyuncusu profiline uyan Kuminga'nın, fiziksel özellikleri ve çok yönlü savunmasıyla takımın ihtiyaçlarını karşılayabileceği değerlendiriliyor.
Kuminga, geçtiğimiz sezon Kristaps Porzingis'i Golden State Warriors'a gönderen takas kapsamında Warriors'tan Atlanta Hawks'a geçmişti. Hawks formasıyla çıktığı 16 karşılaşmada 12.3 sayı, 5.3 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarının yanı sıra yüzde 47.6 saha içi ve yüzde 34.6 üç sayı isabeti yakaladı.
Beş yıllık NBA kariyerinde ise maç başına 22.1 dakikada 12.5 sayı, 4.2 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları üreten Kuminga, en verimli sezonunu 2023-24 yılında Golden State formasıyla geçirdi. O sezon 16.1 sayı, 4.8 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarının yanı sıra yüzde 52.9 saha içi isabet oranıyla oynadı.