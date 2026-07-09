U18 Kadın Milli Takımı'ndan yarı final bileti

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki altıncı maçında İzlanda'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli takım, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşmayı 25-12, 25-10 ve 25-12'lik setlerle kazandı.
Ay-yıldızlılar, grup etabında 6 maçta 6 galibiyet alarak namağlup bir şekilde yarı finale yükselmeyi garantiledi.
Milli takım, turnuvadaki son maçında yarın TSİ 12.30'da İtalya ile grup liderliği için karşılaşacak.
Ay-yıldızlılar, grup etabında 6 maçta 6 galibiyet alarak namağlup bir şekilde yarı finale yükselmeyi garantiledi.
Milli takım, turnuvadaki son maçında yarın TSİ 12.30'da İtalya ile grup liderliği için karşılaşacak.