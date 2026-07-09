U18 Kadın Milli Takımı'ndan yarı final bileti

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, İzlanda'yı 3-0 mağlup ederek grup aşamasını namağlup tamamlayıp yarı finale yükseldi.

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calendar 08 Temmuz 2026 22:20 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 02:21
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
U18 Kadın Milli Takımı'ndan yarı final bileti
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Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki altıncı maçında İzlanda'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli takım, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşmayı 25-12, 25-10 ve 25-12'lik setlerle kazandı.

Ay-yıldızlılar, grup etabında 6 maçta 6 galibiyet alarak namağlup bir şekilde yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Milli takım, turnuvadaki son maçında yarın TSİ 12.30'da İtalya ile grup liderliği için karşılaşacak.

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