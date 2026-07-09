Fran Garcia resmen Real Betis'te

Real Betis, sol bek Fran Garcia'yı 2030'a kadar kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 00:00 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 03:13
Fran Garcia resmen Real Betis'te
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Real Betis, savunmanın sol kanadını güçlendirmek adına Fran Garcia transferini resmiyete kavuşturdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 26 yaşındaki İspanyol futbolcu, kendisini 2030 yılına kadar kulübe bağlayan dört yıllık sözleşmeye imza attı.

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre transfer, bonuslarla birlikte yaklaşık 4 milyon euro bedelle gerçekleşti. Yapılan anlaşma doğrultusunda Real Madrid, oyuncunun bonservisinin yüzde 50'sini elinde bulundurmaya devam edecek ve gelecekteki olası satıştan da pay alacak.

Betis yönetimi, bu transferi hem ekonomik açıdan hem de kadro yapılanması bakımından önemli bir kazanım olarak değerlendiriyor. Fran Garcia'nın düşük maaş maliyeti ve transfer bedelinin kulüp bütçesine getireceği sınırlı amortisman yükü, finansal planlama açısından dikkat çeken unsurlar arasında gösteriliyor.

Transfer sürecinde, oyuncunun sözleşmesinin bitimine yalnızca bir yıl kalmış olması ve Real Madrid'deki sol bek rekabetinin yoğunluğu da belirleyici etkenler oldu.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Real Betis, Fran Garcia ile yaz transfer dönemindeki ikinci takviyesini gerçekleştirdi. Daha önce Facundo Bernal'i kadrosuna katan İspanyol ekibinde, Fran Garcia'nın da Almanya'daki sezon öncesi kampına katılması bekleniyor.

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