U22 Kadın Milli Voleybol Takımı, İspanya'ya direnemedi

22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup ikinci maçında İspanya'ya 3-2 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ay-yıldızlılar, Hollanda'nın Lahey kentinde oynanan karşılaşmada rakibine 25-12, 27-25, 23-25, 19-25 ve 5-15'lik setlerle yenildi.
Milli takım, turnuvadaki 3. ve son maçında yarın TSİ 21.30'da ev sahibi Hollanda ile karşılaşacak.
Milli takım, turnuvadaki 3. ve son maçında yarın TSİ 21.30'da ev sahibi Hollanda ile karşılaşacak.