U22 Kadın Milli Voleybol Takımı, İspanya'ya direnemedi

22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında İspanya'ya 3-2 yenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 21:01 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 02:02
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
U22 Kadın Milli Voleybol Takımı, İspanya'ya direnemedi
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22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup ikinci maçında İspanya'ya 3-2 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ay-yıldızlılar, Hollanda'nın Lahey kentinde oynanan karşılaşmada rakibine 25-12, 27-25, 23-25, 19-25 ve 5-15'lik setlerle yenildi.

Milli takım, turnuvadaki 3. ve son maçında yarın TSİ 21.30'da ev sahibi Hollanda ile karşılaşacak.

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