Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini bitirdi!

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde Marsilya ile anlaşma sağlarken, İngiliz yıldızın 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 21:49
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini bitirdi!
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Mason Greenwood'un transferinde mutlu sona ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

MARSİLYA İLE ANLAŞMA TAMAM

TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Marsilya ile bonservis konusunda anlaşmaya vardı.

Haberde, Fenerbahçe'nin İngiliz yıldız için Fransız ekibine 40 milyon euro bonservis ve performansa bağlı bonuslar ödeyeceği belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin tamamlandığı aktarıldı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Öte yandan TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Greenwood'a yıllık 8 milyon euro maaş ödeyecek.

MANCHESTER UNITED DETAYI

RMC Sport'un haberinde, Marsilya ile Manchester United arasında yapılan görüşmelerin de sonuçlandığı belirtildi. Buna göre İngiliz ekibi, Greenwood'un transferinden elde edilecek bonservis gelirinin yüzde 40'ını alacak.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 45 resmi maçta görev yapan Mason Greenwood, 26 gol atıp 11 asist üreterek dikkat çeken bir performans sergiledi.

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