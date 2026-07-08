Trabzonspor Aral Şimşir'i resmen açıkladı

Trabzonspor, resmi sitesinden yaptığı açıklamada son olarak Midtjylland forması giyen Aral Şimşir'i kadrosuna kattığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 19:37 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 20:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor Aral Şimşir'i resmen açıkladı
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Trabzonspor, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Doğuhan Aral Şimşir'i 4 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, milli futbolcunun kesin transferi konusunda Danimarka'nın Midtjylland Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, oyuncuya her bir futbol sezonu için 2 milyon avro garanti ücret ödeneceği ifade edildi. Menajerlik hizmet bedeli olarak da futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

Midtjylland Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 13 milyon avronun yedi taksitte ödeneceği aktarılan açıklamada, "Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen-ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 15'i ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

KARİYERİ

Sol kanatta görev yapan Aral Şimşir, profesyonel kariyerine 2019-20 sezonunda Midtjylland U19 takımında başladı. 2022 yılında gelişimini sürdürmesi adına Norveç ekipleri Jerv ve Lilleström'e kiralanan genç futbolcu, 2022-23 sezonuyla birlikte Midtjylland'ın A takımında düzenli olarak forma giymeye başladı.

Geride kalan sezonda Danimarka ekibiyle 52 resmi maça çıkan Şimşir, 12 gol atıp 21 asist yaparak dikkat çeken bir performans sergiledi.

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