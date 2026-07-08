CANLI | Admira Wacker - Fenerbahçe

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezonun ilk hazırlık maçını oynuyor... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hazırlıklarına Avusturya'da devam eden sarı-lacivertliler, ilk hazırlık maçını bu ülkenin Admira Wacker ekibiyle yapıyor.
Fenerbahçe ile Admira Wacker arasında saat 20.30'da başlayan karşılaşma TV100'den canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
ADMIRA WACKER: 0
FENERBAHÇE: 1 (9' Cengiz)
(İLK YARI OYNANIYOR)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Fenerbahçe'nin 11'i;
Fenerbahçe ile Admira Wacker arasında saat 20.30'da başlayan karşılaşma TV100'den canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
ADMIRA WACKER: 0
FENERBAHÇE: 1 (9' Cengiz)
(İLK YARI OYNANIYOR)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Fenerbahçe'nin 11'i;