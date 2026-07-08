CANLI | Admira Wacker - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında bu ülkenin Admira Wacker ekibiyle karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 20:32 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 20:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI | Admira Wacker - Fenerbahçe
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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezonun ilk hazırlık maçını oynuyor... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hazırlıklarına Avusturya'da devam eden sarı-lacivertliler, ilk hazırlık maçını bu ülkenin Admira Wacker ekibiyle yapıyor.

Fenerbahçe ile Admira Wacker arasında saat 20.30'da başlayan karşılaşma TV100'den canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

ADMIRA WACKER: 0

FENERBAHÇE: 1 (9' Cengiz) 

(İLK YARI OYNANIYOR)

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Fenerbahçe'nin 11'i;



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