Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar tamamlandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu ilk maçları oynanan dört karşılaşmayla tamamlandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 22:24 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 02:24
Haber: AA
Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar tamamlandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçları, oynanan 4 mücadeleyle sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonununda birinci eleme turu müsabakalarının rövanşları, 14-15 Temmuz'da yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

Kairat Almaty (Kazakistan)-Sutjeska-Niksic (Karadağ): 2-1

Flora Tallinn (Estonya)-Iberia (Gürcistan): 2-3

Vitebsk (Belarus)-Universitatea Craiova (Romanya): 1-4

Petrocub (Moldova)-Egnatia (Arnavutluk): 1-1

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.