Salih Özcan, Beşiktaş için İstanbul'da!

Salih Özcan, Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 00:02
Haber: Sporx.com
Salih Özcan, Beşiktaş için İstanbul'da!
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Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Salih Özcan, transfer sürecini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulübün daha önce duyurduğu program doğrultusunda Salih Özcan'ı taşıyan uçak, saat 23.25'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Sağlık kontrollerinden geçecek olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, işlemlerin tamamlanmasının ardından Beşiktaş ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Deneyimli futbolcunun siyah-beyazlı ekipten yıllık 2.5 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

KAMPA KATILACAK

Resmi imzaların atılmasının ardından Salih Özcan'ın, Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılması bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 12 resmi maçta görev yapan milli futbolcu, toplam 744 dakika sahada kaldı.

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