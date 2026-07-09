Kaptan Orkun Kökçü, Salih Özcan sayesinde rahatlayacak

Beşiktaş, orta saha transferinde Salih Özcan ile anlaşmaya vardı. Borussia Dortmund ile yollarını ayıran milli futbolcu, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İMZAYA GELDİ
Salih Özcan'ın siyah-beyazlılarla 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Milli futbolcunun Beşiktaş'tan net 2 milyon euro maaş alacağı belirtildi.
KAMPA KATILACAK
28 yaşındaki orta saha oyuncusunun resmi imzanın ardından vakit kaybetmeden Beşiktaş'ın Slovakya kampına dahil olması planlanıyor.
Salih Özcan'ın yeni sezon hazırlıklarında takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK
Köln altyapısından yetişen Salih Özcan, Bundesliga'da 200'ün üzerinde maça çıktı.
Savaşçı kimliği, yüksek pres gücü ve yüzde 90'lık pas isabet oranıyla dikkat çeken milli futbolcunun, Orkun Kökçü'nün orta sahadaki yükünü hafifletmesi bekleniyor.
ORTA SAHAYA DENGE GETİRECEK
Beşiktaş'ın Salih Özcan transferiyle orta sahada denge ve mücadele gücünü artırmayı hedeflediği belirtildi. Milli oyuncunun, Alman disiplinini Türk gücüyle birleştiren yapısıyla siyah-beyazlı takıma önemli katkı sağlaması bekleniyor.
GEÇEN SEZON AZ SÜRE ALDI
Salih Özcan, Borussia Dortmund'daki son sezonunda fazla forma şansı bulamadı. Milli futbolcu, 12 karşılaşmada yalnızca 74 dakika sahada kalmasına rağmen Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.
MİLLİ TAKIMDA DİKKAT ÇEKTİ
Salih Özcan, Avustralya karşısında 9 dakika, ABD maçında ise 90 dakika forma giydi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu maçlardaki performansıyla beğeni topladığı aktarıldı.
Salih Özcan'ın siyah-beyazlılarla 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Milli futbolcunun Beşiktaş'tan net 2 milyon euro maaş alacağı belirtildi.
KAMPA KATILACAK
28 yaşındaki orta saha oyuncusunun resmi imzanın ardından vakit kaybetmeden Beşiktaş'ın Slovakya kampına dahil olması planlanıyor.
Salih Özcan'ın yeni sezon hazırlıklarında takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK
Köln altyapısından yetişen Salih Özcan, Bundesliga'da 200'ün üzerinde maça çıktı.
Savaşçı kimliği, yüksek pres gücü ve yüzde 90'lık pas isabet oranıyla dikkat çeken milli futbolcunun, Orkun Kökçü'nün orta sahadaki yükünü hafifletmesi bekleniyor.
ORTA SAHAYA DENGE GETİRECEK
Beşiktaş'ın Salih Özcan transferiyle orta sahada denge ve mücadele gücünü artırmayı hedeflediği belirtildi. Milli oyuncunun, Alman disiplinini Türk gücüyle birleştiren yapısıyla siyah-beyazlı takıma önemli katkı sağlaması bekleniyor.
GEÇEN SEZON AZ SÜRE ALDI
Salih Özcan, Borussia Dortmund'daki son sezonunda fazla forma şansı bulamadı. Milli futbolcu, 12 karşılaşmada yalnızca 74 dakika sahada kalmasına rağmen Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.
MİLLİ TAKIMDA DİKKAT ÇEKTİ
Salih Özcan, Avustralya karşısında 9 dakika, ABD maçında ise 90 dakika forma giydi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu maçlardaki performansıyla beğeni topladığı aktarıldı.