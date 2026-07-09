Beşiktaş'tan Jerome Opoku hamlesi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlıların, RAMS Başakşehir forması giyen Jerome Opoku'yu yakından takip ettiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GİRİŞİMLER HIZLANDI
Beşiktaş'ın, Gana Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden 27 yaşındaki savunmacı için girişimlerini hızlandırdığı belirtildi.
RAMS Başakşehir ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Opoku için temasların sürdüğü aktarıldı.
OYUNCU BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
Jerome Opoku'nun Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi. Siyah-beyazlıların, transfer sürecinde Başakşehir'in tavrına göre hareket edeceği ifade edildi.
SOL BEKTE DE GÖREV YAPABİLİYOR
Asıl pozisyonu sol stoper olan Ganalı futbolcu, ihtiyaç halinde sol bekte de görev alabiliyor. 1.97 boyundaki savunmacı, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor.
BAŞAKŞEHİR'DE İSTİKRARLI PERFORMANS
Temmuz 2024'ten bu yana RAMS Başakşehir kadrosunda yer alan Jerome Opoku, turuncu-lacivertli formayla istikrarlı bir görüntü ortaya koydu.
Ganalı savunmacı, son 2 sezonda Başakşehir formasıyla 115 maça çıktı.
HÜCUMA DA KATKI VERDİ
Hava toplarındaki etkisiyle öne çıkan Jerome Opoku, savunmanın yanı sıra hücumda da takımına katkı sağladı.
27 yaşındaki futbolcu, Başakşehir kariyerinde 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYDİ
Jerome Opoku, Başakşehir'deki performansının ardından Gana Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katıldı.
Son 32 turuna yükselen Gana'da 4 maçın 3'üne ilk 11'de başlayan tecrübeli stoper, turnuvada dikkat çeken isimlerden biri oldu.
COMO DA TAKİPTE
İtalya Serie A ekiplerinden Como'nun da Jerome Opoku'yu yakından takip ettiği belirtildi.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek İtalyan ekibinin, savunma hattına takviye planladığı ve Opoku'yu transfer listesinde tuttuğu öne sürüldü.
Beşiktaş'ın, Gana Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden 27 yaşındaki savunmacı için girişimlerini hızlandırdığı belirtildi.
RAMS Başakşehir ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Opoku için temasların sürdüğü aktarıldı.
OYUNCU BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
Jerome Opoku'nun Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi. Siyah-beyazlıların, transfer sürecinde Başakşehir'in tavrına göre hareket edeceği ifade edildi.
SOL BEKTE DE GÖREV YAPABİLİYOR
Asıl pozisyonu sol stoper olan Ganalı futbolcu, ihtiyaç halinde sol bekte de görev alabiliyor. 1.97 boyundaki savunmacı, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor.
BAŞAKŞEHİR'DE İSTİKRARLI PERFORMANS
Temmuz 2024'ten bu yana RAMS Başakşehir kadrosunda yer alan Jerome Opoku, turuncu-lacivertli formayla istikrarlı bir görüntü ortaya koydu.
Ganalı savunmacı, son 2 sezonda Başakşehir formasıyla 115 maça çıktı.
HÜCUMA DA KATKI VERDİ
Hava toplarındaki etkisiyle öne çıkan Jerome Opoku, savunmanın yanı sıra hücumda da takımına katkı sağladı.
27 yaşındaki futbolcu, Başakşehir kariyerinde 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYDİ
Jerome Opoku, Başakşehir'deki performansının ardından Gana Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katıldı.
Son 32 turuna yükselen Gana'da 4 maçın 3'üne ilk 11'de başlayan tecrübeli stoper, turnuvada dikkat çeken isimlerden biri oldu.
COMO DA TAKİPTE
İtalya Serie A ekiplerinden Como'nun da Jerome Opoku'yu yakından takip ettiği belirtildi.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek İtalyan ekibinin, savunma hattına takviye planladığı ve Opoku'yu transfer listesinde tuttuğu öne sürüldü.