Beşiktaş'ta Ümit Akdağ için pazarlık başladı

Beşiktaş'ın yerli rotasyonu güçlendirmek için Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ'ı gündemine aldığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların 22 yaşındaki stoperle prensip anlaşmasına vardığı, bonservis için pazarlıkların başladığı belirtildi.

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calendar 09 Temmuz 2026 09:54 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 09:55
Haber: Sözcü
Beşiktaş'ta Ümit Akdağ için pazarlık başladı
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Beşiktaş, yerli rotasyonu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ'ı gündemine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI

Beşiktaş'ın, 22 yaşındaki stoperle yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin, oyuncu tarafıyla olumlu ilerleyen sürecin ardından Alanyaspor ile temaslara başladığı aktarıldı.

BONSERVİS PAZARLIĞI BAŞLADI

Beşiktaş'ın, Ümit Akdağ için Alanyaspor ile bonservis pazarlığına başladığı kaydedildi. Akdeniz temsilcisinin genç savunmacı için 10 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

RAKAM AŞAĞI ÇEKİLMEK İSTENİYOR

Beşiktaş cephesinin, Alanyaspor'un istediği 10 milyon euroyu yüksek bulduğu belirtildi. Siyah-beyazlıların, bonservis bedelini aşağı çekerek transferi daha uygun şartlarda tamamlamaya çalıştığı öne sürüldü.

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