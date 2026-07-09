Beşiktaş'ta Ümit Akdağ için pazarlık başladı

Beşiktaş, yerli rotasyonu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ'ı gündemine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI
Beşiktaş'ın, 22 yaşındaki stoperle yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin, oyuncu tarafıyla olumlu ilerleyen sürecin ardından Alanyaspor ile temaslara başladığı aktarıldı.
BONSERVİS PAZARLIĞI BAŞLADI
Beşiktaş'ın, Ümit Akdağ için Alanyaspor ile bonservis pazarlığına başladığı kaydedildi. Akdeniz temsilcisinin genç savunmacı için 10 milyon euro talep ettiği ifade edildi.
RAKAM AŞAĞI ÇEKİLMEK İSTENİYOR
Beşiktaş cephesinin, Alanyaspor'un istediği 10 milyon euroyu yüksek bulduğu belirtildi. Siyah-beyazlıların, bonservis bedelini aşağı çekerek transferi daha uygun şartlarda tamamlamaya çalıştığı öne sürüldü.
Beşiktaş'ın, 22 yaşındaki stoperle yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin, oyuncu tarafıyla olumlu ilerleyen sürecin ardından Alanyaspor ile temaslara başladığı aktarıldı.
BONSERVİS PAZARLIĞI BAŞLADI
Beşiktaş'ın, Ümit Akdağ için Alanyaspor ile bonservis pazarlığına başladığı kaydedildi. Akdeniz temsilcisinin genç savunmacı için 10 milyon euro talep ettiği ifade edildi.
RAKAM AŞAĞI ÇEKİLMEK İSTENİYOR
Beşiktaş cephesinin, Alanyaspor'un istediği 10 milyon euroyu yüksek bulduğu belirtildi. Siyah-beyazlıların, bonservis bedelini aşağı çekerek transferi daha uygun şartlarda tamamlamaya çalıştığı öne sürüldü.