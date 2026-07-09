Galatasaray'da Bertuğ için temaslar hızlandı

Galatasaray, Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım transferi için girişimlerine hız verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 09:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: Instagram
Galatasaray'da Bertuğ için temaslar hızlandı
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Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralını göz önünde bulunduran Galatasaray, yerli transferine önem veriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TEMASLAR HIZ KAZANDI

Forvet hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Başakşehir'den 23 yaşındaki Bertuğ Yıldırım için çalışmalarını yürütüyor. Turuncu-lacivertli kulüple resmi temaslara hız verildi. Başakşehir'in yaptığı Emin Bayram transferinde Galatasaray'ın alacağı payın Bertuğ için yapılan görüşmelerde masaya yatırıldığı ifade edildi.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Aynı zamanda Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan Bertuğ Yıldırım konusunda teknik direktör Okan Buruk'un da çok istekli olduğu vurgulandı. Başakşehir ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki golcü için 7 ila 10 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ediliyor. Geride kalan sezon turuncu- lacivertli formayla 22 resmi maça çıkan 2002 doğumlu forvet, 7 gol atarken 3 de asist yaptı ve 10 gole doğrudan katkı sundu.

Bertuğ Yıldırım, A Milli Takımımız için de önemli bir alternatif olarak gözüküyor. Milli takım havuzunda yer alan genç forvet, bugüne kadar ay-yıldızlı formayla çıktığı 5 maçta 2 gol kaydetti. U21 Milli Takımı ile de 11 maçta 7 gol atarak dikkat çeken Bertuğ, yerli forvetler arasında dikkat çekiyor.

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