Fenerbahçe'den Amrabat resti: 15 milyon euro

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması kapsamında yolların ayrılması beklenen isimlerden biri olan Sofyan Amrabat'a Avrupa'dan talipler artıyor.
Faslı orta saha oyuncusu için Real Betis ve Olympiakos'un devreye girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İKİ TALİP BİRDEN
Sözcü'nün haberine göre İspanya La Liga ekibi Real Betis ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Sofyan Amrabat'ın transferi için Fenerbahçe ile resmi temas kurdu. Her iki kulübün de deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
FENERBAHÇE'NİN TAVRI NET: 15 MİLYON EURO
Sarı-lacivertli yönetimin ise Amrabat için tavrını net şekilde ortaya koyduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin, 28 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmediği ifade edildi.
Faslı orta saha oyuncusu için Real Betis ve Olympiakos'un devreye girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İKİ TALİP BİRDEN
Sözcü'nün haberine göre İspanya La Liga ekibi Real Betis ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Sofyan Amrabat'ın transferi için Fenerbahçe ile resmi temas kurdu. Her iki kulübün de deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
FENERBAHÇE'NİN TAVRI NET: 15 MİLYON EURO
Sarı-lacivertli yönetimin ise Amrabat için tavrını net şekilde ortaya koyduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin, 28 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmediği ifade edildi.