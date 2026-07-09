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Fenerbahçe'den Amrabat resti: 15 milyon euro

Sofyan Amrabat için resmi temas kuran, Real Betis ve Olympiakos'a, Fenerbahçe 15 milyon euronun altındaki tekliflere sıcak bakmadığını bildirdi.

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calendar 09 Temmuz 2026 10:18 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 10:23
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den Amrabat resti: 15 milyon euro
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Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması kapsamında yolların ayrılması beklenen isimlerden biri olan Sofyan Amrabat'a Avrupa'dan talipler artıyor.

Faslı orta saha oyuncusu için Real Betis ve Olympiakos'un devreye girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İKİ TALİP BİRDEN

Sözcü'nün haberine göre İspanya La Liga ekibi Real Betis ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Sofyan Amrabat'ın transferi için Fenerbahçe ile resmi temas kurdu. Her iki kulübün de deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'NİN TAVRI NET: 15 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli yönetimin ise Amrabat için tavrını net şekilde ortaya koyduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin, 28 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmediği ifade edildi.

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