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Filenin Sultanları'nın rakibi ABD

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin lideri ABD ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 11:10
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Filenin Sultanları'nın rakibi ABD
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki 2. maçında, cuma günü ABD'nin karşısına çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turnuvadaki 9. maçların ardından 7 galibiyet ve 18 puanla tablonun 4. sırasında yer alan Türkiye, 10. maçında Polonya'ya 3-2 yenilerek 2. mağlubiyetini yaşamasına rağmen 24 puanla liderliğini sürdüren ABD ile mücadele edecek.

VNL'in 2023 şampiyonu Türkiye ile 2018, 2019, 2021 şampiyonu ABD arasındaki karşılaşma, cuma günü TSİ 07.00'de Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da oynanacak.

Ay-yıldızlıların, ABD'yi yenmeleri durumunda diğer maçların sonucuna göre VNL Finalleri'ne katılmayı garantileme ihtimali bulunuyor.

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