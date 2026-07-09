LGS Sonuçları Açıklandı mı? 2026 LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Hayır. LGS 2026 sonuçları henüz açıklanmadı.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 LGS takvimine göre sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak.

Adaylar sonuçlarını MEB'in resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle öğrenebilecek.

LGS sonuçları nereden öğrenilecek?

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

Sonuç belgesinde;

Merkezi sınav puanı,

Yüzdelik dilim,

Doğru ve yanlış sayıları,

Alt test başarı bilgileri

yer alacak.

LGS sonuç belgesi posta ile gönderilecek mi?

Hayır. Milli Eğitim Bakanlığı, sonuç belgelerini adaylara posta yoluyla göndermiyor. Sonuçlar yalnızca dijital ortamda ilan ediliyor.

LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Sonuçların açıklanmasının ardından MEB tarafından yayımlanacak tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda lise tercih süreci başlayacak. Öğrenciler puan ve yüzdelik dilimlerine göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

Sonuç: LGS Sonuçları Açıklandı mı?

Hayır. 2026 LGS sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre sonuçlar 10 Temmuz 2026 Cuma günü erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını MEB'in resmi sorgulama ekranı üzerinden görüntüleyebilecek.