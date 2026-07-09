Nijmegen'den Emre Mor'a sözleşme

Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkan Emre Mor'un yeni takımı netlik kazanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Emre Mor, Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra Hollanda'dan Nijmegen ile deneme antrenmanlarına çıkmaya başladı.
Voetbal International'de yer alan habere göre, 28 yaşındaki futbolcu, performansıyla teknik direktör Dick Schreuder ve yönetimi ikna etti.
Hollanda ekibi, Emre Mor ile 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.
Emre Mor'un geleceğinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Voetbal International'de yer alan habere göre, 28 yaşındaki futbolcu, performansıyla teknik direktör Dick Schreuder ve yönetimi ikna etti.
Hollanda ekibi, Emre Mor ile 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.
Emre Mor'un geleceğinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.