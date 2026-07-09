Basketbol Süper Ligi'nde transferde kadrosunu önemli oranda yenileyen Aliağa Petkimspor genç pivot Yusuf Gündüz'le sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki uzun geçen sezon Bordo Basketbol formasıyla Türkiye Basketbol Ligi'nden Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Petkimspor, "Ailemize hoş geldin Yusuf Gündüz! Geçtiğimiz sezon Bordo formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösteren genç pivot Yusuf Gündüz, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" açıklamasını yayınladı.Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Petkimspor, Yusuf Gündüz'ü transfer etti
Aliağa Petkimspor, son olarak Bordo Basketbol forması giyen 22 yaşındaki pivot Yusuf Gündüz'ü kadrosuna kattı.
SPORX AI BAKIŞI
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Lille, Başar Önal'ı kadrosuna kattı
-
9
Beşiktaş'ta Trossard için son detaylar görüşülüyor
-
8
Fenerbahçe'de Musaba ve Nene'nin kaderi Malcom'u belirleyecek
-
7
Beşiktaş'tan Jerome Opoku hamlesi
-
6
Galatasaray büyük oynuyor, hedefte 3 yıldız var
-
5
Aziz Yıldırım'dan net talimat: "İki transfer yetişsin"
-
4
Osimhen, Galatasaray'a transfer yaptı
-
3
CANLI: Süper Lig'de fikstür belli oluyor
-
2
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini bitirdi!
-
1
Fenerbahçe'nin Greenwood operasyonunun perde arkası!
- 13:59 CANLI: Süper Lig'de fikstür belli oluyor
- 13:44 Johan Manzambi için 60 milyon euro
- 13:38 Archie Brown: "İsmail Kartal bunu söyledi"
- 13:30 Göztepe'nin açıklamadığı Sundberg kafilede!
- 13:21 Mikel Merino, transfere kapıyı kapattı
- 13:21 Altınordu'da eski başkandan Seyit Mehmet Özkan'a çağrı!
- 13:15 Beşiktaş'ın kalesi üçüncü kez bir Alman'a emanet: Alexander Nübel
- 13:15 Yamal'dan Barcelona'ya Julian Alvarez mesajı
- 13:12 Manisa FK Cheikne Sylla ile anlaştı
- 13:06 Noa Lang için İtalya'dan yeni talip
- 13:02 Aliağa FK'dan Veli'ye veda
- 12:57 Nijmegen'den Emre Mor'a sözleşme
- 12:56 Altekma'da Oğuzhan yuvaya döndü
- 12:54 Mark Cuban, Mavericks yönetimini kendisini dışlamakla suçladı
- 12:52 Tim Hardaway Jr., Heat'te babasının emekli edilen 10 numaralı formasını giyecek
- 12:51 Nuggets, Jonas Valanciunas ile yollarını ayırıyor
- 12:50 Myers'tan LeBron James'e 76ers çağrısı: "Şampiyonluk için en iyi şansın burada"
- 12:47 Juventus'tan Emiliano Martinez hamlesi
- 12:47 Terry Rozier'ın NBA'e dönüşü kefalet şartlarına takıldı
- 12:47 Petkimspor, Yusuf Gündüz'ü transfer etti
- 12:39 Karşıyaka'da Harun gidiyor, dış transfer başladı
- 12:38 Fiorentina'da Arthur Atta için geri sayım
- 12:33 İspanya ile Belçika yarı final için sahaya çıkıyor
- 12:29 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı: Fransa - Fas
- 12:20 Atletico Madrid, Hjulmand transferini bitirdi
- 12:11 Anadolu Efes'ten Cedi Osman açıklaması
- 12:06 Nathan Ake, Fenerbahçe'ye hazır geliyor!
- 11:53 Karim Adeyemi, Barcelona yolcusu
- 11:52 Fenerbahçe, Ederson'u bekliyor
- 11:48 Mısır'da Hüsam Hasan ile devam kararı
- 11:42 Serhou Guirassy'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
- 11:19 Beşiktaş Slovakya'da iki hazırlık maçı S Sport Plus'ta!
- 11:10 Filenin Sultanları'nın rakibi ABD
- 11:08 Fenerbahçe'de Watkins iddiası sürüyor: 40 milyon euro
- 10:48 Fenerbahçe'de Adil Demirbağ sesleri!
- 10:40 Jota Silva'nın yeni adresi belli oldu
- 10:30 Orkun Kökçü'den Beşiktaş'a şampiyonluk mesajı
- 10:18 Fenerbahçe'den Amrabat resti: 15 milyon euro
- 10:16 Galatasaray'da Singo'ya özel program
- 09:58 Okan Buruk'tan Diego Gomez için rapor!
- 09:55 Fenerbahçe'de Musaba ve Nene'nin kaderi Malcom'u belirleyecek
- 09:54 Beşiktaş'ta Ümit Akdağ için pazarlık başladı
- 09:46 Galatasaray'da Bertuğ için temaslar hızlandı
- 09:33 Trabzonspor'dan Yunus Emre Konak'a kanca
- 09:25 Trabzonspor'a yeni golcü: Tolu Arokodare
- 09:18 İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi Marco Asensio
- 09:17 Galatasaray'da rota yeniden Khephren Thuram
- 09:13 Beşiktaş'ta Lukaku için kıran kırana pazarlık
- 09:05 Jhon Duran, Galatasaray'ı bekliyor: İstanbul'a gelecek
- 08:58 Galatasaray'dan Icardi'ye yeni teklif yok
- 08:57 Beşiktaş'ta Trossard için son detaylar görüşülüyor
- 08:49 Osimhen, Galatasaray'a transfer yaptı
- 08:41 Beşiktaş'tan Jerome Opoku hamlesi
- 08:38 Aziz Yıldırım'dan net talimat: "İki transfer yetişsin"
- 08:29 Kaptan Orkun Kökçü, Salih Özcan sayesinde rahatlayacak
- 08:23 Galatasaray büyük oynuyor, hedefte 3 yıldız var
- 08:18 Fenerbahçe'nin Greenwood operasyonunun perde arkası!
- 08:04 Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı: "Satılık değil!"
- 07:50 Can Uzun'un önceliği Galatasaray
- 07:41 Galatasaray'da transfere 100 milyon euro
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL