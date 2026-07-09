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Petkimspor, Yusuf Gündüz'ü transfer etti

Aliağa Petkimspor, son olarak Bordo Basketbol forması giyen 22 yaşındaki pivot Yusuf Gündüz'ü kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 12:47
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Petkimspor, Yusuf Gündüz'ü transfer etti
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Basketbol Süper Ligi'nde transferde kadrosunu önemli oranda yenileyen Aliağa Petkimspor genç pivot Yusuf Gündüz'le sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki uzun geçen sezon Bordo Basketbol formasıyla Türkiye Basketbol Ligi'nden Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Petkimspor, "Ailemize hoş geldin Yusuf Gündüz! Geçtiğimiz sezon Bordo formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösteren genç pivot Yusuf Gündüz, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" açıklamasını yayınladı.
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