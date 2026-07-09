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Altekma'da Oğuzhan yuvaya döndü

Altekma, eski oyuncusu Oğuzhan Tarakçı'yı yeniden kadrosuna katarken, iç transferde 4 isimle de sözleşme yeniledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 12:56
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altekma'da Oğuzhan yuvaya döndü
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Efeler Ligi temsilcisi Altekma, dış transferde eski oyuncularından pasör çaprazı Oğuzhan Tarakçı'yı (33) kadrosuna kattı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Oğuzhan Tarakçı 2026-27 ve 2027-28 sezonlarında yeniden Altekma formasını giyecek. Oğuzhan Tarakçı'ya Altekma ailesine yeniden hoş geldin diyor, başarı dolu bir yolculuk diliyoruz" denildi. Geçen sezon Akkuş Belediyespor'da görev yapan Oğuzhan, 2020-22 yıllarında Altekma'da görev yapmıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İÇ TRANSFER TAMAM

Altekma iç transferde ise 4 oyuncusuyla yeniden anlaştı. Mavi-beyazlılar, takım kaptanlığını üstlenen Sırp pasör Maksim Buculjevic, ABD'li smaçör Jordan Ewert, libero Hüseyin Şahin ve pasör Boğaçhan Zambak ile nikah tazeledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tecrübeli oyuncularımızla hedeflerimize birlikte yürümeye devam ediyoruz" denildi.

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