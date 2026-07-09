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Karim Adeyemi, Barcelona yolcusu

Barcelona, Borussia Dortmund forması giyen Karim Adeyemi ile anlaşma sağladı. Barcelona, Alman ekibiyle temaslarına devam ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 11:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Karim Adeyemi, Barcelona yolcusu
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Romano'nun haberine göre, Barcelona, Adeyemi ile anlaşma sağladı.

TRANSFER KARARINI BİLDİRDİ

Borussia Dortmund ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek 24 yaşındaki futbolcu, Alman ekibiyle yeni sözleşme imzalamayı düşünmüyor. Barcelona ile anlaşan Adeyemi, Katalan ekibine transfer olmak istediği Borussia Dortmund'a da iletti.

Barcelona, Adeyemi için Borussia Dortmund'a da teklif yaptı ve iki takım arasında görüşmeler devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Borussia Dortmund'da geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan Karim Adeyemi, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.

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