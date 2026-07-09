Karim Adeyemi, Barcelona yolcusu

Barcelona, Borussia Dortmund'dan Karim Adeyemi'yi kadrosuna katmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Romano'nun haberine göre, Barcelona, Adeyemi ile anlaşma sağladı.
TRANSFER KARARINI BİLDİRDİ
Borussia Dortmund ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek 24 yaşındaki futbolcu, Alman ekibiyle yeni sözleşme imzalamayı düşünmüyor. Barcelona ile anlaşan Adeyemi, Katalan ekibine transfer olmak istediği Borussia Dortmund'a da iletti.
Barcelona, Adeyemi için Borussia Dortmund'a da teklif yaptı ve iki takım arasında görüşmeler devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Borussia Dortmund'da geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan Karim Adeyemi, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.
Romano'nun haberine göre, Barcelona, Adeyemi ile anlaşma sağladı.
TRANSFER KARARINI BİLDİRDİ
Borussia Dortmund ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek 24 yaşındaki futbolcu, Alman ekibiyle yeni sözleşme imzalamayı düşünmüyor. Barcelona ile anlaşan Adeyemi, Katalan ekibine transfer olmak istediği Borussia Dortmund'a da iletti.
Barcelona, Adeyemi için Borussia Dortmund'a da teklif yaptı ve iki takım arasında görüşmeler devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Borussia Dortmund'da geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan Karim Adeyemi, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.