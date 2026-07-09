Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı: "Satılık değil!"

Galatasaray Yönetimi, Davinson Sanchez'i isteyen kulüplere 'Satılık değil' diyerek transfere kapıyı kapattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 08:04
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı: 'Satılık değil!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İsviçre'ye elenerek Dünya Kupası'na veda eden Kolombiya'da sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren Davinson Sanchez, transferin en çok konuşulan isimlerinden oldu.

KARAR VERİLDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Serie A ekiplerinden Inter ve Como'nun kadrosuna katmak adına ısrarla peşinden koştuğu 30 yaşındaki stoper için karar verildi.

"SATILIK DEĞİL"

Galatasaray Yönetimi, sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı ile tandemin vazgeçilmezi olan Sanchez'i isteyen kulüplere 'Satılık değil' diyerek kapıyı kapattı.

Menajerler vasıtasıyla yoklamalarını sürdüren Como, 20 milyon Euro önerirken Inter de transfer şartlarını görüşmek üzere kupanın bitimiyle harekete geçecekti. Ancak yönetimin net tavrı sonrasında Sanchez'in takımda kalması bekleniyor.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Galatasaray'da 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı, yıllık 4.5 milyon Euro kazanıyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.