Aziz Yıldırım'dan net talimat: 'İki transfer yetişsin'

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerin Başkanı Aziz Yıldırım, yapılan toplantıda transfer komitesine net bir mesaj verdi. Trendyol Süper Lig'de sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
ŞU ANA KADAR 4 TRANSFER YAPILDI
Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar Vedat Muriqi ve Nathan Ake'yi kadrosuna kattı. Ayrıca Senegalli Amara Diouf ve Karşıyaka'nın genç yeteneği Adem Yeşilyurt ile de sözleşme imzalandı. Yönetim, transfer çalışmalarındaki son durumu masaya yatırmak ve fikir alışverişinde bulunmak için toplandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Sarı-lacivertlilerin Başkanı Aziz Yıldırım, yapılan toplantıda transfer komitesine net bir mesaj verdi. Trendyol Süper Lig'de sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
ŞU ANA KADAR 4 TRANSFER YAPILDI
Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar Vedat Muriqi ve Nathan Ake'yi kadrosuna kattı. Ayrıca Senegalli Amara Diouf ve Karşıyaka'nın genç yeteneği Adem Yeşilyurt ile de sözleşme imzalandı. Yönetim, transfer çalışmalarındaki son durumu masaya yatırmak ve fikir alışverişinde bulunmak için toplandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE