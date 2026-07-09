Osimhen, Galatasaray'a transfer yaptı

Galatasaray Basketbol Takımı, adı Euroleague kulüpleri anılan Nijeryalı uzun Chimezie Metu ile anlaştı. Victor Osimhen'in vatandaşı ile görüşme yaparak Türkiye'ye gelmesi için ikna ettiği ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 08:49
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Osimhen, Galatasaray'a transfer yaptı
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Yeni sezonda erkek basketbolda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray çok önemli bir hamle yaparak Chimezie Metu ile anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İsmi EuroLeague kulüpleri ile anılan Nijeryalı uzunun bu tercihi herkesi şaşkına çevirirken, perde arkasından sürpriz bir isim çıktı.

OSIMHEN FAKTÖRÜ

Takvim'de yer alan habere göre, Victor Osimhen vatandaşı ile görüşme yaparak Türkiye'ye gelmesi konusunda ikna etti.



Mart 2025'te aşil tendonunun kopmasının ardından Gran Canaria ile parkelere etkileyici bir dönüş yapan tecrübeli uzun, İspanya Ligi'nde çıktığı 12 maçta ortalama 26 dakika süre alarak 14.1 sayı ve 4.5 ribaund ortalamaları yakaladı.

Bu süreçte sahadan yüzde 50, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 36.5 isabet oranıyla oynadı. Sakatlık öncesinde Barcelona formasıyla 2024-25 sezonunda sağlam bir EuroLeague çaylak yılı geçiren Metu; maç başına 20 dakikada yüzde 62.4 iki sayı ve yüzde 36.4 üç sayı isabet oranlarıyla 11.0 sayı, 4.8 ribaund, 1.0 asist ve 11.8 verimlilik puanı ortalamaları tutturmuştu.

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