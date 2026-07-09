Okan Buruk'tan Diego Gomez için rapor!

2026 Dünya Kupası'nı çok yakından takip eden Okan Buruk, Julio Enciso'nun ardından Paraguay'ın bir başka yıldızı Diego Gomez'i de listesine ekledi. Tecrübeli hoca, yönetime olumlu bir rapor sunarken, gerekli çalışmalar da başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 09:58
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Okan Buruk'tan Diego Gomez için rapor!
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Transferdeki sessizliği nedeniyle taraftarların tepkisini çekmeye başlayan Galatasaray'da arayışlar devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2026 Dünya Kupası'nı çok yakından takip eden teknik direktör Okan Buruk, turnuvanın flaş ekiplerinden Paraguay'ın hücumdaki en önemli silahı Julio Enciso'ya hayran kalmış ve yönetimden yıldız oyuncunun transfer edilmesini istemişti.

OKAN BURUK'TAN RAPOR

Sarı-kırmızılı teknik adamın, Paraguay'ın orta alandaki yıldızlarından Diego Gomez'i de çok beğendiği ve genç futbolcuyla alakalı yönetime olumlu bir rapor sunduğu belirlendi.



Premier Lig'de Brighton formasını giyen 23 yaşındaki futbolcu, TFF'nin değiştirmeyi düşünmediği kurala da uygun bir isim. Orta alanda sert ve mücadeleci futboluyla öne çıkan Gomez 1 Ocak 2025'te 13 milyon euro karşılığında MLS ekibi Inter Miami'den Brighton'a transfer olmuştu.

30 MİLYON EURO

Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun piyasa değerinin 30 milyon euro civarında olduğu öğrenildi. Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde hem Diego Gomez'in menajeri hem de İngiliz kulübüyle görüşerek transferin şartlarını resmen masaya yatırması bekleniyor.

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