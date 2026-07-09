Trabzonspor'a yeni golcü: Tolu Arokodare

Trabzonspor, Wolverhampton forması giyen 25 yaşındaki Nijeryalı santrfor Tolu Arokodare'nin transferinde önemli mesafe katetti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 09:25
Trabzonspor'a yeni golcü: Tolu Arokodare
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Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Tolu Arokodare'nin görüşmelerinde önemli mesafe katedildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavililer, 1.97'lik dev golcü için Wolverhampton'a kiralama teklifinde bulunmuştu. İngiliz ekibinin bu öneriye sıcak baktığı ancak Nijeryalı yıldızın maaşının tamamının karşılanmasını istediği belirtildi.

Şartları kabul eden Karadeniz temsilcisi, şimdi 25 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor. Arokodare'nin, Trabzonspor'da oynayan vatandaşı Paul Onuachu ile bir görüşme gerçekleştirerek Trabzonspor, şehir ve kulüp yapısı hakkında bilgi aldığı ve olumlu bir yaklaşım içinde olduğu gelen haberler arasında yer aldı.

Wolverhampton'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Nijeryalı Arokodare, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

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