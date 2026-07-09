Galatasaray'da Singo'ya özel program

Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili'nin Almanya ile oynadığı maçta arka adalesinden sakatlanan Wilfried Singo, çarşamba günü sağlık kontrolünden geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Durumunun beklenenden daha iyi olduğu öğrenilen yıldız futbolcunun bir süre kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışacağı öğrenildi.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 29 maçta süre bulan 25 yaşındaki Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 29 maçta süre bulan 25 yaşındaki Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.