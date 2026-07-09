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Galatasaray'da Singo'ya özel program

Galatasaray'da Wilfried Singo, özel program dahilinde çalışmalarına devam edecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 10:16
Galatasaray'da Singo'ya özel program
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Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili'nin Almanya ile oynadığı maçta arka adalesinden sakatlanan Wilfried Singo, çarşamba günü sağlık kontrolünden geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Durumunun beklenenden daha iyi olduğu öğrenilen yıldız futbolcunun bir süre kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışacağı öğrenildi.

Galatasaray'da geride kalan sezonda 29 maçta süre bulan 25 yaşındaki Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.



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