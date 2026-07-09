Haber Tarihi: 09 Temmuz 2026 10:05 -
Güncelleme Tarihi:
09 Temmuz 2026 11:59
Terazi Dolunayı ne zaman, saat kaçta 2026?
Astroloji tutkunlarının ve gökyüzü olaylarını yakından takip edenlerin heyecanla, biraz da endişeyle beklediği o büyük gün geldi çattı! İlişkilerde kopma noktalarını belirleyecek, adalet ve denge arayışını zirveye taşıyacak olan "Terazi Dolunayı", gökyüzünde tüm ihtişamıyla boy göstermeye hazırlanıyor. Özellikle astroloji haritalarında Terazi-Koç aksını tetikleyecek olan bu güçlü enerji patlamasını kaçırmak istemeyenler, arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu araştırıyor. Peki, Terazi Dolunayı ne zaman 2026? Terazi burcunda dolunay saat kaçta gerçekleşecek ve burçlara etkileri neler olacak? İşte bu kozmik şölene dair tüm astrolojik detaylar…
Kararların netleşeceği, gizli kalan gerçeklerin su yüzüne çıkacağı bu dönüm noktası, aynı zamanda Nisan ayının meşhur "Pembe Dolunayı" ile de birebir örtüşüyor. Burç yorumlarını güncelleyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu dev astrolojik olay tam olarak hangi gün ve saatte gerçekleşecek?
2026 TERAZİ DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?Kısa ve net cevap: 2026 yılının en güçlü gökyüzü olaylarından biri olan ve doğanın uyanışını temsil eden "Pembe Ay" ile birleşen Terazi Dolunayı, 2 Nisan 2026 Perşembe sabahı gerçekleşecek. Astrolojik hesaplamalara ve Türkiye saati (TSİ) verilerine göre; dolunayın Terazi burcunda en yüksek parlaklığına (zirveye) ulaşacağı ve 12 derecede tam karşıtlık (Güneş Koç, Ay Terazi) yapacağı an sabah saat 05.11 olarak belirlenmiştir. Çarşamba gecesinden itibaren gökyüzünde devasa bir görsel şölen sunacak olan Ay, perşembe sabahına karşı maksimum enerjisini yeryüzüne bırakacak. Peki, bu enerjinin hayatımızdaki yansımaları ne olacak?TERAZİ DOLUNAYININ BURÇLARA VE İLİŞKİLERE ETKİLERİ (NELER OLACAK?)Venüs'ün yönettiği Terazi burcundaki bu dolunay; denge, adalet, estetik ve en önemlisi ikili ilişkiler (evlilik, ortaklık, aşk) temalarını tam merkezden vuracak! Astrologların hemfikir olduğu en belirgin etkiler şu şekilde:Sürpriz Ayrılıklar veya Net Kararlar: "Ben" diyen Koç güneşi ile "Biz" diyen Terazi ayının bu kozmik zıtlaşması, yürümeyen ve toksik hale gelmiş ilişkilerde ani bitişleri getirebilir. Kararsız kalınan ve sürüncemede bırakılan konularda artık nihai kararlar verilecek.Adalet Arayışı: Haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz konularda (iş yerinde veya sosyal çevrede) ilahi adaletin tecelli edeceği, hak arayışının cesaretle hızlanacağı bir döneme giriliyor.Finansal ve Ortaklı İşler: Yeni iş ortaklıkları kurulabilir veya sorunlu devam eden ticari birlikteliklerde yollar ayrılabilir. Maddi konularda daha estetik, lüks ve konfora yönelik harcamalara meyil artacaktır.Özellikle Öncü burçlar olan Terazi, Koç, Yengeç ve Oğlak burçlarının bu dolunayın yoğun enerjisinden ve dönüştürücü kararlarından en çok etkilenecek gruplar arasında olduğu belirtiliyor.
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