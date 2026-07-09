Terazi Dolunayı ne zaman, saat kaçta 2026?

Kararların netleşeceği, gizli kalan gerçeklerin su yüzüne çıkacağı bu dönüm noktası, aynı zamanda Nisan ayının meşhur "Pembe Dolunayı" ile de birebir örtüşüyor. Burç yorumlarını güncelleyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu dev astrolojik olay tam olarak hangi gün ve saatte gerçekleşecek?

Kısa ve net cevap: 2026 yılının en güçlü gökyüzü olaylarından biri olan ve doğanın uyanışını temsil eden "Pembe Ay" ile birleşen Terazi Dolunayı, 2 Nisan 2026 Perşembe sabahı gerçekleşecek. Astrolojik hesaplamalara ve Türkiye saati (TSİ) verilerine göre; dolunayın Terazi burcunda en yüksek parlaklığına (zirveye) ulaşacağı ve 12 derecede tam karşıtlık (Güneş Koç, Ay Terazi) yapacağı an sabah saat 05.11 olarak belirlenmiştir. Çarşamba gecesinden itibaren gökyüzünde devasa bir görsel şölen sunacak olan Ay, perşembe sabahına karşı maksimum enerjisini yeryüzüne bırakacak. Peki, bu enerjinin hayatımızdaki yansımaları ne olacak?

Venüs'ün yönettiği Terazi burcundaki bu dolunay; denge, adalet, estetik ve en önemlisi ikili ilişkiler (evlilik, ortaklık, aşk) temalarını tam merkezden vuracak! Astrologların hemfikir olduğu en belirgin etkiler şu şekilde:

Sürpriz Ayrılıklar veya Net Kararlar: "Ben" diyen Koç güneşi ile "Biz" diyen Terazi ayının bu kozmik zıtlaşması, yürümeyen ve toksik hale gelmiş ilişkilerde ani bitişleri getirebilir. Kararsız kalınan ve sürüncemede bırakılan konularda artık nihai kararlar verilecek.

Adalet Arayışı: Haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz konularda (iş yerinde veya sosyal çevrede) ilahi adaletin tecelli edeceği, hak arayışının cesaretle hızlanacağı bir döneme giriliyor.

Finansal ve Ortaklı İşler: Yeni iş ortaklıkları kurulabilir veya sorunlu devam eden ticari birlikteliklerde yollar ayrılabilir. Maddi konularda daha estetik, lüks ve konfora yönelik harcamalara meyil artacaktır.

Özellikle Öncü burçlar olan Terazi, Koç, Yengeç ve Oğlak burçlarının bu dolunayın yoğun enerjisinden ve dönüştürücü kararlarından en çok etkilenecek gruplar arasında olduğu belirtiliyor.