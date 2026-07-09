Mark Cuban, Mavericks yönetimini kendisini dışlamakla suçladı

Dallas Mavericks'in eski çoğunluk hissedarı Mark Cuban'ın, kulübün şehir merkezinden taşınmasına yönelik projede takımın mevcut yöneticisi Patrick Dumont'un kendisini ticari fırsatlardan bilinçli şekilde dışladığını öne sürdüğü bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Dallas Morning News'un haberine göre Cuban, Dumont'un takımı Dallas şehir merkezinin yaklaşık 16 kilometre kuzeyindeki eski bir alışveriş merkezi arazisine taşıma planı kapsamında "çatışmacı ticari uygulamalar" yürüttüğünü iddia etti.
Associated Press'in yorum talebine ise ne Mavericks cephesinden ne de Cuban'dan yanıt geldi.
Cuban, 2023 yılında kulüpteki çoğunluk hissesini Miriam Adelson ve damadı Patrick Dumont'un ailelerine satmıştı.
Satış sonrasında basketbol operasyonlarını yönetmeye devam edeceği konusunda anlaşma yaptığını belirten Cuban, Dumont'un daha sonra eski genel menajer Nico Harrison'a basketbol operasyonlarının tamamını teslim ettiğini savundu.
Haberde ayrıca Cuban'ın mahkemeye sunduğu belgelerde, Harrison'ın Luka Doncic'i Şubat 2025'te Los Angeles Lakers'a takas etme planından, itiraz edip takası durduramayacağı kadar geç haberdar olduğunu ileri sürdüğü aktarıldı.
Söz konusu takas, Mavericks açısından büyük tepki toplarken, Nico Harrison da takımın 2025-26 sezonuna kötü başlamasının ardından kasım ayında görevden alınmıştı.
Cuban halen Mavericks'in yüzde 27 hissesine sahip olsa da, gazetenin haberine göre satış sözleşmesinde Adelson ve Dumont ailelerine Cuban'ın hisselerinin ilave yüzde 20'lik bölümünü satın alma hakkı tanıyan bir madde bulunuyor.
Cuban'ın bu hukuki başvurusu, Mavericks'in yaklaşık bir ay önce kuzey Dallas'ta bulunan 104 dönümlük araziyi satın almak üzere opsiyon anlaşması imzalamasının hemen ardından geldi.
Kulüp, burada 2031 yılında açılması planlanan yeni bir salon inşa etmeyi hedefliyor.
Mavericks'in American Airlines Center ile mevcut kira sözleşmesi de 2031 yılında sona erecek. Dallas ekibi, 1980 yılında lige katıldığından bu yana şehir merkezinde maçlarını oynuyor.
Cuban ise mahkemeye sunduğu belgelerde, kendi şirketlerinin yeni salon projesine "sözleşme gereği katılma hakkına sahip olduğunu" savunurken, söz konusu projeyi de "benzersiz bir yatırım fırsatı" olarak nitelendirdi.
Associated Press'in yorum talebine ise ne Mavericks cephesinden ne de Cuban'dan yanıt geldi.
Cuban, 2023 yılında kulüpteki çoğunluk hissesini Miriam Adelson ve damadı Patrick Dumont'un ailelerine satmıştı.
Satış sonrasında basketbol operasyonlarını yönetmeye devam edeceği konusunda anlaşma yaptığını belirten Cuban, Dumont'un daha sonra eski genel menajer Nico Harrison'a basketbol operasyonlarının tamamını teslim ettiğini savundu.
Haberde ayrıca Cuban'ın mahkemeye sunduğu belgelerde, Harrison'ın Luka Doncic'i Şubat 2025'te Los Angeles Lakers'a takas etme planından, itiraz edip takası durduramayacağı kadar geç haberdar olduğunu ileri sürdüğü aktarıldı.
Söz konusu takas, Mavericks açısından büyük tepki toplarken, Nico Harrison da takımın 2025-26 sezonuna kötü başlamasının ardından kasım ayında görevden alınmıştı.
Cuban halen Mavericks'in yüzde 27 hissesine sahip olsa da, gazetenin haberine göre satış sözleşmesinde Adelson ve Dumont ailelerine Cuban'ın hisselerinin ilave yüzde 20'lik bölümünü satın alma hakkı tanıyan bir madde bulunuyor.
Cuban'ın bu hukuki başvurusu, Mavericks'in yaklaşık bir ay önce kuzey Dallas'ta bulunan 104 dönümlük araziyi satın almak üzere opsiyon anlaşması imzalamasının hemen ardından geldi.
Kulüp, burada 2031 yılında açılması planlanan yeni bir salon inşa etmeyi hedefliyor.
Mavericks'in American Airlines Center ile mevcut kira sözleşmesi de 2031 yılında sona erecek. Dallas ekibi, 1980 yılında lige katıldığından bu yana şehir merkezinde maçlarını oynuyor.
Cuban ise mahkemeye sunduğu belgelerde, kendi şirketlerinin yeni salon projesine "sözleşme gereği katılma hakkına sahip olduğunu" savunurken, söz konusu projeyi de "benzersiz bir yatırım fırsatı" olarak nitelendirdi.